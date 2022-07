League of Legends Rogue klettert zur Saisonhälfte an Tabellenspitze der LEC Stand: 16.07.2022 23:23 Uhr

Zur Hälfte der Saison in der LoL-LEC steht Rogue allein an der Spitze. Dahinter rückt das Feld um die Top Teams eng zusammen, der Titelverteidiger rutscht weiter ab.

Rogue steht zur Hälfte der regulären Sommer-Saison allein an der Tabellenspitze der europäischen League-of-Legends-Liga LEC.

"Wir machen nicht wirklich etwas Besonderes", resümierte Rogues Andrei "Odoamne" Pascu die Leistung seines Teams im Interview nach dem Sieg gegen Team BDS. "Aber ich denke, das ist eine wirklich gute Grundlage für uns, um konstant gute Leistungen zu bringen."

Nachdem Rogue die Sommer-Saison mit zwei Niederlagen gestartet hatte, fand das Team in seine Form zurück. Gegen BDS sicherte sich Rogue nicht nur den siebten Sieg in Folge, sondern auch die alleinige Tabellenführung.

Direkt dahinter folgt MAD Lions, das sich nach einem verpassten Playoffs-Einzug im Frühjahr mit Neuzugang Yasin "Nisqy" Dinçer in eine Favoritenrolle zurückgespielt hat. Hinter den beiden Teams verdichtet sich das Feld zusehends.

LEC: G2 wackelt, Mittelfeld hart umkämpft

Nachdem sowohl Excel als auch Fnatic diese Woche zwei Niederlagen einstecken mussten, konnten Team Vitality und Misfits Gaming zum dritten Tabellenplatz aufrücken. Misfits ist dabei eine klare Überraschung - das Team hat nach vier Niederlagen zum Saisonbeginn eine Kehrtwende hingelegt und gegen G2 Esports seinen fünften Sieg in Folge eingefahren.

Der Titelverteidiger scheint derzeit mit seiner Form zu kämpfen: G2 befindet sich in einer Serie von vier Niederlagen in Folge und rutscht damit in der Tabelle auf Platz Sieben neben Astralis ab.

Nach einem desaströsen Saison-Start hat an diesem Wochenende SK Gaming direkt für zwei Überraschungen gesorgt: Das Team der deutschen Organisation besiegte sowohl Titelverteidiger G2 als auch Favorit Excel Esports.