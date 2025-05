Eishockey-WM Gegen Kasachstan - DEB-Team gelingt nächster Sieg Stand: 11.05.2025 18:36 Uhr

Nach dem Auftaktsieg gegen Ungarn hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark auch die zweite Partie für sich entschieden. Und zwar deutlich mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Nach dem souveränen 6:1-Sieg über Ungarn zum WM-Auftakt begannen die deutschen Cracks auch gegen Kasachstan schwungvoll. Wojciech Stachowiak und Frederik Tiffels hatten schon in den ersten Minuten die Führung auf dem Schläger, die Kasachen hatten alle Mühe, einen frühen Gegentreffer zu verhindern.

Umso unerwarteter: Das deutsche Team musste früh den Rückschlag verkraften. Beim ersten ernsthaften Angriff der Kasachen durfte Nikita Mikhailis die Scheibe unbedrängt im deutschen Verteidigungsdrittel führen und den Puck querlegen. Moritz Seider hielt seinen Schläger rein und irgendwie rutschte die Scheibe zum 0:1 über die deutsche Torlinie (4.).

Chancen zuhauf, starker kasachischer Keeper

Ein grotesker Zwischenstand, denn das deutsche Team dominierte überaus deutlich. Immer wieder wurde es vor dem kasachischen Kasten gefährlich, in der 8. Minute schaffte es Leo Pföderl nicht, die Scheibe aus spitzem Winkel im fast leeren Tor der Kasachen unterzubringen - wo übrigens auch Keeper Maxim Pawlenko einen sehr guten Tag erwischt hatte.

So ein wenig wurde in dieser Phase ein Mann wie NHL-Profi Tim Stützle vermisst, der am Spieltag zwar aus den USA im deutschen Lager eingetroffen war, gegen Kasachstan aber noch nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Stützle wird ab Dienstag (gegen Norwegen) die deutsche Offensive verstärken.

Kastner trifft zum Ausgleich

Bis dahin müssen es die anderen machen. Maximilian Kastner zum Beispiel. Der Münchner traf in der 14. Minute mit einem Flachschuss ins lange Eck zum höchst fälligen Ausgleich - dieses Ding konnte auch Pawlenko nicht mehr rausfischen.

Nach der ersten Drittelpause musste das deutsche Team erst einmal eine Unterzahl überstehen - es war ein Wechselfehler unterlaufen. Die Kasachen legten im körperlichen Spiel noch einmal zu - präsentierten sich vor allem defensiv als ein weitaus stärkerer Gegner, als es die Ungarn am Tag zuvor gewesen waren.

Deutschland dominiert, Kasachstan defensiv stark

Das Team von Harold Kreis dominierte aber mehr oder weniger deutlich - allein die letzte Konsequenz vor dem Tor fehlte. Stachowiak und Dominik Kahun verpassten im zweiten Drittel den Führungstreffer ebenso wie Kastner und Justin Schütz, die so etwas wie Halbchancen auf dem Schläger hatten.

Das dickste Ding hatte Leon Hüttl in der 31. Minute, als er freigespielt wurde und den Puck krachend an die Querlatte setzte. Der deutsche Treffer lag in der Luft - doch es dauerte bis zur 35. Minute, bis er endlich fiel. Nach einer kasachischen Offensivaktion konterte das DEB-Team. Schütz scheiterte noch am Keeper, doch Stachowiak stocherte die Scheibe über die Linie zum 2:1. Sekunden später donnerte Kastner die Scheibe zum zweiten Mal an diesem Tag an die Querlatte.

Niederberger rettet, Reichel und Kälble treffen

Wie in den beiden Dritteln zuvor musste das DEB-Team auch im dritten Abschnitt erst einmal eine Schrecksekunde überstehen, als Goalie Matthias Niederberger in Klasse-Manier gegen Arkadi Shestakov parieren musste.

Wenig später ein toll herausgespielter deutscher Treffer: Tiffels wurde links ins Angriffsdrittel geschickt und passte im richtigen Moment auf die andere Seite zum mitgelaufenen Lukas Reichel, der die Scheibe per Direktabnahme zum 3:1 versenkte (42.). Jetzt lief das deutsche Spiel: Das deutsche Team drängte die Kasachen in die Defensive, links wurde Lukas Kälble freigespielt. Herrlich schlug sein Schuss im rechten Winkel ein zum 4:1 (45.).

Dienstag gegen Norwegen

Das war die Entscheidung für die deutschen Cracks, die in den Schlussminuten kaum noch gefordert wurden. Am Dienstag geht es gegen Norwegen weiter, auch gegen die erfahrungsgemäß hart kämpfenden Skanidinavier geht das deutsche Team wieder als Favorit ins Spiel - mit Tim Stützle als Verstärkung in der Offensive.