Hochspannung in Italien Meister, Champions League, Absteiger - Fußball in Europa Stand: 19.05.2025 12:27 Uhr

Barcelona, Bayern, Basel - viele Meister in den europäischen Ligen stehen schon fest. In Italien ist es hingegen noch sehr spannend. Die Sportschau mit dem Blick auf Europas Fußballfelder - wer kommt in die Champions League, wer steigt ab, wer auf?

Betrachtet werden auszugsweise Ligen, über die bei sportschau.de zumindest mit Ergebnissen und Tabellen berichtet wird. Bei den Teilnehmern an den Europapokalen sind auch die Klubs aufgeführt, die es über die Qualifikation in die Ligaphase mit jeweils 36 Mannschaften schaffen können. Diese sind mit einem * gekennzeichnet. Direkt qualifizierte Teams haben also kein Sternchen.

Deutschland, Bundesliga

Meister: FC Bayern München

Champions League: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Europa League: SC Freiburg, ein weiterer Teilnehmer offen

Conference League: 1. FSV Mainz 05

Absteiger: VfL Bochum, Holstein Kiel, 1. FC Heidenheim als weiterer Absteiger möglich

Aufsteiger: 1. FC Köln, Hamburger SV, SV Elversberg als weiterer Aufsteiger möglich

Pokalsieger: Finale VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld am 24. Mai

England, Premier League

Meister: FC Liverpool

Champions League: FC Liverpool, FC Arsenal, vier weitere Teilnehmer offen

Europa League: Crystal Palace, weitere Teilnehmer offen

Conference League: offen

Absteiger: FC Southampton, Ipswich Town, Leicester City

Aufsteiger: Leeds United, FC Burnley, ein weiterer Aufsteiger offen

Pokalsieger: Crystal Palace

Spanien, Primera Division

Meister: FC Barcelona

Champions League: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club Bilbao, FC Villarreal

Europa League: Betis Sevilla

Conference League: offen

Absteiger: Real Valladolid, UD Las Palmas, ein weiterer Absteiger offen

Aufsteiger: offen

Pokalsieger: FC Barcelona

Italien, Serie A

Meister: offen

Champions League: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, ein weiterer Teilnehmer offen

Europa League: FC Bologna, ein weiterer Teilnehmer offen

Conference League: offen

Absteiger: AC Monza, zwei weitere Absteiger offen

Aufsteiger: Sassuolo, SC Pisa, ein weiterer Aufsteiger offen

Pokalsieger: FC Bologna

Frankreich, Ligue 1

Meister: Paris Saint-Germain

Champions League: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco, OGC Nizza*

Europa League: OSC Lille

Conference League: Olympique Lyon*

Absteiger: HSC Montpellier, AS Saint-Etienne, Stade Reims als weiterer Absteiger möglich

Aufsteiger: FC Lorient, FC Paris, ein weiterer Aufsteiger offen

Pokalsieger: Finale PSG - Stade Reims am 24. Mai

Türkei, Süperlig

Meister: Galatasaray

Champions League: Galatasaray, Fenerbahce*

Europa League: offen*

Conference League: offen*

Absteiger: Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor, ein weiterer Absteiger offen

Aufsteiger: Koacelispor, Genclerbirligi, ein weiterer Aufsteiger offen

Pokalsieger: Galatasaray

Niederlande, Eredivisie

Meister: PSV Eindhoven

Champions League: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam*

Europa League: Go Ahead Eagles, FC Utrecht

Conference League: offen

Absteiger: Almere City FC, RKC Waalwijk, Willem II Tilburg als weiterer Absteiger möglich

Aufsteiger: FC Volendam, Excelsior Rotterdam, ein weiterer Aufsteiger möglich

Pokalsieger: Go Ahead Eagles

Schweiz, Super League

Meister: FC Basel

Champions League: FC Basel, ein weiterer Teilnehmer offen*

Europa League: offen

Conference League: offen

Absteiger: offen

Aufsteiger: FC Thun, ein weiterer Aufsteiger möglich

Pokalsieger: Finale FC Biel-Bienne - FC Basel am 1. Juni

Österreich, Bundesliga

Meister: offen

Champions League: offen*

Europa League: Wolfsberger AC*, weiterer Teilnehmeroffen*

Conference League: offen*

Absteiger: offen

Aufsteiger: SV Ried

Pokalsieger: Wolfsberger AC

Portugal, Primeira Liga

Meister: Sporting Lissabon

Champions League: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon*

Europa League: FC Porto, Sporting Braga*

Conference League: CD Santa Clara*

Absteiger: Boavista Porto, SC Farense, AVS Futebol SAD als weiterer Absteiger möglich

Aufsteiger: CD Tondela, FC Alverca, FC Vizela als weiterer Aufsteiger möglich

Pokalsieger: Finale Benfica - Sporting am 25. Mai