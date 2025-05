Sieg im FA Cup Crystal Palace - dieser eine Moment im Leben von Fans Stand: 18.05.2025 14:29 Uhr

Crystal Palace hat seinen ersten Titel in 119 Jahren gewonnen. Die Fans der "Eagles" erlebten in Wembley diesen einen Moment. Speziell war auch die Choreo, besonders für die beiden Kinder, die darauf verewigt waren.

Fußball ist Leidenschaft, schafft aber vor allem Leiden. Es ist mehr Stress als Freude, ein Fan zu sein. Dennoch zieht der Fußball Milliarden Menschen in seinen Bann, weil es halt diese Momente gibt, die für jahrzehntelanges Leiden, Zittern, Verlieren, Scheitern entschädigen.

Die Fans von Crystal Palace erlebten am Samstag diesen einen Moment, diese Stunden, diesen Tag, den sie niemals vergessen werden. "Ich dachte, Ich würde eher sterben, als dass ich das noch erleben dürfte", sagte ein 70 Jahre alter Fan der "Eagles" in einem dieser unzähligen Videos, die nun das Internet fluten und selbst bei Fans für Tränen der Rührung sorgen dürften, die mit Crystal Palace rein gar nichts am Hut haben.

Der Klub ist ja auch kein Zufluchtsort für Romantiker. Er hat zwar eine aktive Fanszene, das ist sein Alleinstellungsmerkmal in der Premier League, aber er hat auch amerikanische Besitzer, die an anderen Klubs aus höchsten Ligen wie Botafogo und Olympique Lyon Anteile besitzen und den Fußball vor allem als Business ansehen.

Bei Crystal Palace sind das John Textor und David Blitzer, die sich nun damit rühmen dürfen, mit ihrem Geld den ersten Titelgewinn in der 119 Jahre langen Vereinsgeschichte ermöglicht zu haben. Am Samstag (17.05.2025) gewann Palace das Finale des FA Cups mit 1:0 gegen Manchester City.

Eze mit dem Tor für die Ewigkeit, wie Ambrose

Eberechi Eze erzielte in der 16. Minute das Tor. Es ist ein Tor für die Ewigkeit in der Vereinsgeschichte, genau wie das von Darren Ambrose am 30. November 2011.

Dessen Schuss aus gut 35 Metern flog in den Winkel und trug dazu bei, dass der Zweitligist bei dem damals mit Manager Alex Ferguson beinahe übermächtigen Manchester United das Halbfinale des Ligapokals erreichte. Etwa 3.000 Fans von Crystal Palace waren damals ins Old Trafford gekommen, und die Videos von ihrem Jubel zeigen, wie diese einen Momente wirken.

Kein Titel, aber zwei Insolvenzen

Crystal Palace war gerade erst aus der Insolvenz gekommen, der zweiten nach einer, die den Verein um die Jahrtausendwende erschüttert hatte. Der Jubel von Mark Wealleans brannte sich besonders in das Gedächtnis. Der leidenschaftliche Fan der "Eagles" hatte seine beiden Söhne beim Jubel auf dem Arm, Dominic und Nathan, damals neun und sechs Jahre alt.

Am Samstag in Wembley lagen sich die beiden inzwischen erwachsenen Männer wieder in den Armen, freudetrunken und zu Tränen gerührt, noch ein bisschen mehr als die anderen Fans in blau und rot. Mark, ihr Vater, durfte diesen einen Moment nicht mehr erleben. Er starb 2017, fünf Monate, nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert worden war. Mark Wealleans wurde nur 49 Jahre alt.

Als Crystal Palace ihm damals im heimischen Selhurst Park gedachte, klatschten die Fans deshalb in der 49. Minute. Das ikonische Motiv, wie Mark Wealleans damals mit seinen beiden Jungs im Old Trafford das Tor von Darren Ambrose feierte, wurde am Samstag in Wembley bei der Choreografie der Palace-Fans gezeigt. Es ist das Zeugnis für diese einen Momente, die Fans für jahrzehntelanges Leiden und Stress entschädigen.