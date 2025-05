Nach Unentschieden gegen Leverkusen Mainz feiert Einzug in die Conference League wie einen Titel Stand: 17.05.2025 17:36 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 macht am 34. Spieltag mit einem 2:2-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen den Einzug in die Conference League perfekt und krönt eine starke Saison.

Paul Nebel sorgte in einer starken ersten Halbzeit der Mainzer in der 35. Minute für die verdiente Führung. Patrik Schick drehte die Partie kurz nach Wiederanpfiff mit zwei Treffern (49., 54.). Jonathan Burkardt erzielte vom Elfmeterpunkt (62.) den 2:2-Ausgleich.

Mainz von Beginn an offensiv und entschlossen, die Chance auf die erste Europapokal-Teilnahme seit der Saison 2016/2017 zu nutzen, Leverkusen wirkte schon ein bisschen im Ferienmodus: Andreas Hanche-Olsen (4. Minute) und Nebel (7.) ließen schon in den Anfangsminuten zwei dicke Chancen liegen.

Nach einer Viertelstunde dann der erste Torjubel, über die vermeintliche Führung: Nadiem Amiri traf nach einer wunderbaren Kombination auf Vorlage von Kaishu Sano, aber der Treffer wurde nach einmal mehr quälend langer VAR-Überprüfung zurückgenommen: Anthony Caci stand in der Entstehung des Treffers einen Fuß im Abseits.

Der zurückgenommene Treffer drückte kurz auf die Stimmung, die Nachricht vom Stuttgarter Ausgleich in Leipzig weckte die Fans aber wieder auf: Mainz zu diesem Zeitpunkt auf Platz sechs. Burkardt hatte kurz drauf die nächste Chance zur Führung, aber seine Kopfball-Bogenlampe flog knapp am rechten Pfosten vorbei.

Vier Mainzer Treffer vor der Pause - nur einer zählt

Mainz hielt den Druck hoch, Jae Sung Lee (29.) drückte den Ball nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum über die Linie, kam aber aus dem Abseits. Sekunden dröhnte der Narrhallamarsch zum zweiten Mal durchs Stadion: Lukas Hradecky konnte Burkardts Schuss nur nach vorne abwehren, Hanche-Olsen war einen Moment eher am Ball als Leverkusens Keeper und schob ein. Das Stadion bebte, doch Schiedsrichter Tobias Reichel lief zum Monitor und entschied, dass Hradecky beim Nachfassen eine Hand auf dem Ball hatte.

Der dritte Treffer der Mainzer, der einkassiert wurde. Drei Minuten später war auch das egal: Amiri mit einem überragenden Pass in die Spitze auf Nebel, Jonathan Tah, in seinem letzten Spiel für Bayer 04, fälschte den Schuss aufs kurze Eck noch ab – das überfällige 1:0 für Mainz.

Wegen der diversen Videoüberprüfungen gab es satte acht Minuten Nachspielzeit – Amiri hätte noch vor der Pause eigentlich den zweiten Treffer nachlegen müssen. Hradecky spielte den Ball ungenau vor den eigenen Strafraum, Amiri hatte freie Bahn, aber Leverkusens Keeper machte den Fehler wieder gut, blockte den Schuss.

Schick mit Doppelpack - Saisontreffer 20 und 21

Leverkusen nach dem Seitenwechsel mit mehr Körperspannung, und mit Mainzer Schützenhilfe: Hanche-Olsen mit einem ungeschickten Tackling im Strafraum gegen Schick, Leverkusens Stürmer nahm den Kontakt dankbar auf – und bekam den Elfmeter. Schick übernahm selbst und schickte Mainz-Keeper Robin Zentner ins falsche Eck - Bayer 04 war wieder im Spiel.

Die Mainzer konsterniert, liefen auf einmal nur noch hinterher: Zentner konnte den Schuss von Wirtz mit einer starken Parade um den Pfosten lenken. Sekunden später durfte Aleix Garcia völlig ungehindert vom rechten Strafraumeck flanken, Schick war mit dem Kopf zur Stelle - der Doppelpack für Leverkusens Torjäger, es waren seine Saisontreffer 20 und 21.

Burkardts Elfmetertor bringt Mainz nach Europa

Die Mainzer zu diesem Zeitpunkt raus aus dem internationalen Geschäft - aber die 05er berappelten sich wieder. Der Video-Assistent spielte weiter eine tragende Rolle in diesem Spiel, diesmal zugunsten der Mainzer: Arthur kam kurz vor der Torauslinie zu spät gegen Lee, traf nicht den Ball, aber dafür wohl minimal den Fuß des Südkoreaners. Schiedsrichter Reichel lief erneut zum Monitor - und gab den nächsten Strafstoß. Burkardt verwandelte mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck zum Ausgleich.

Nach 70 Minuten musste der starke Caci gehen, die Mainzer blieben in der Schlussphase am Drücker: Amiri hatte drei Minuten vor dem Ende noch eine gute Chance zum Sieg, ließ Robert Andrich am Strafraum stehen, seinS chuss rauschte aber knapp am langen Eck vorbei.

Schiedsrichter Reichel ließ nochmal eine lange Nachspielzeit von sieben Minuten anzeigen. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel in Leipzig aber schon abgepfiffen. Der Mainzer Einzug in die Conference League stand fest, die Party auf den Rängen hatte schon begonnen. Bell sorgte noch einmal für ein Highlight, jagte den Ball nach einer Ecke unter die Latte - aber der VAR griff erneut ein, das vermeintliche Siegtor wurde wegen einer angeblichen Handspiels zurückgenommen. Die Mainzer feierten trotzdem.