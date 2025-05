3. Liga Saarbrücken jubelt im Drama um Relegationsplatz Stand: 17.05.2025 15:24 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat sich die Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga auf dramatische Weise erhalten - das Team gewann nach Rückstand und profitierte von einer Niederlage von Energie Cottbus.

Durch das 2:1 (0:1) gegen Borussia Dortmund II am letzten Spieltag der 3. Liga zog der FCS noch an Energie Cottbus vorbei, das zu Hause mit 1:4 (1:1) gegen den FC Ingolstadt verlor.

Damit spielt Saarbrücken am 23. Mai zunächst zu Hause gegen einen Zweitligsten in der Relegation, das Rückspiel findet am 27. Mai statt. Gegner ist dann entweder die SpVgg Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig oder der SV Sandhausen. Die direkten Aufstiegsplätze belegten als Meister Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden.

Dramatik in der zweiten Hälfte

Julian Hettwer hatte den BVB II in Saarbrücken in Führung gebracht, die Dramatik nahm in der zweiten Hälfte ihren Lauf: Kai Brünker (67.) glich aus, fast gleichzeitig kassierte Cottbus das 1:2 gegen Ingolstadt. Patrick Schmidt (86.) erzielte dann das Siegtor - allerdings aus deutlicher Abseitsposition, doch das Tor zählte. Einen Video-Assistenten gibt es in der 3. Liga nicht.

Pele Wollitz verzweifelt an der Seitenlinie

Cottbus hatte 0:1 zurückgelegen, Ryan Malone (26.) traf für Ingolstadt. Durch ein Eigentor von Felix Keidel kam Cottbus aber zum Ausgleich. Mit Sebastian Grønnings Tor zum 2:1 für Ingolstadt (66.) nahm das Unheil seinen Lauf, in der Nachspielzeit brach der FC Energie zusammen. Yannick Deichmann (90.+2) und Deniz Zeitler (90.+4) erhöhten auf 4:1 für Ingolstadt.

Hansa Rostock hätte noch theoretische Chancen auf Rang drei gehabt, wenn neben Cottbus auch Saarbrücken verloren hätte - doch Hansa unterlag selbst bei Hannover 96 II mit 1:2.