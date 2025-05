In Hannover Hansa Rostock verliert und bleibt Drittligist Stand: 17.05.2025 15:37 Uhr

Der FC Hansa Rostock spielt auch in der nächsten Saison in der 3. Liga. Das Team von Trainer Daniel Brinkmann hat am Sonnabend am letzten Spieltag beim bereits feststehenden Absteiger Hannover 96 II mit 1:2 (0:0) verloren.

Von Tobias Knaack

Die Rostocker Fans feierten die Mannschaft noch Minuten nach dem Abpfiff, dabei hatte die in Hannover eine ganz schwache Leistung geboten und zu keinem Zeitpunkt zu ihrem Spiel gefunden. Dem Brinkmann-Team war das Bemühen zwar nicht abzusprechen, insgesamt agierte der FCH aber viel zu verzagt und ungenau, um sich einen Sieg, geschweige denn eine Chance auf die Relegation, zu verdienen.

Christian Kinsombi (64.) konterte die 96-Führung durch Noah Engelbreth (62.), Eric Uhlmann aber beendete alle Hansa-Hoffnungen (75.). "Wir haben heute nicht unverdient verloren", sagte Mittelfeldspieler Marco Schuster, der kritisierte, dass man die beiden Situationen vor den Gegentreffern nicht gut verteidigt habe.

Durch die Niederlage beenden die Mecklenburger die Saison auf Rang fünf und verpassten auch den "Trostpreis" des vierten Platzes. Der hätte ihnen die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal in der kommenden Saison gebracht. So muss der FCH das Finale im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Sonnabend (14.30 Uhr) gegen Verbandsligist SV Pastow gewinnen.

Hansa schwach - und doch mit großen Chancen

Hansa startete gegen die aggressiv anlaufenden Niedersachsen schon schwach - und wäre durch Kinsombi dennoch beinahe früh in Führung gegangen. Der Linksaußen dribbelte sich bis an die Strafraumkante und zog ab, sein Schuss landete auf der Latte (6.).

Ansonsten waren zunächst die knapp 7.000 FCH-Anhänger unter den knapp 10.000 Zuschauern in der großen Arena in Hannover die mit Abstand besten Rostocker. Unablässig feuerten sie ihr Team an, das allerdings ziemlich gehemmt wirkte und kaum eine geordnete Offensivaktion zustande brachte.

Und als es gegen Ende des ersten Abschnitts dann doch zweimal gelang, versagten die Nerven: Erst jagte Nils Fröling den Ball nach starker Vorarbeit Kinsombis aus sieben Metern gefühlt genauso weit über das Tor (40.), dann nach einer Freistoßflanke aus halblinker Position ans Außennetz (44.).

Uhlmann beendet Rostocks Relegationsträume

Am generellen Bild änderte sich auch zu Beginn des zweiten Durchgang nichts. Hansa bemühte sich, kam aber nicht durch. Und so wurde 96 besser und ging in Führung: Mustafa Abdullatif legte im Strafraum für Engelbreth auf, der den Ball neben den linken Pfosten platzierte (62.). Immerhin aus Rostocker Sicht: Die Reaktion auf den Rückstand stimmte. Kinsombi bekam 20 Meter vor dem Tor den Ball, tanzte Fynn Arkenberg aus und traf mit links ins rechte untere Eck (64.).

Nahm die "Kogge" nun endlich Fahrt auf? Nein! Denn zunächst beruhigte Hannover das Spiel direkt wieder - und ging dann nach einer Ecke erneut in Führung. Uhlmann köpfte am zweiten Pfosten eine Ecke von der rechten Seite auf das Tor, Alexander Rossipal fälschte den Ball noch leicht ab (75.) - der endgültige K.o. für alle Relegationsträume der Rostocker.

Spielstatistik Hannover 96 II - FC Hansa Rostock

38.Spieltag, 17.05.2025 13:30 Uhr

Hannover 96 II 2 FC Hansa Rostock 1

Tore:

1:0 Engelbreth (62.)

Engelbreth (62.) 1:1 C. Kinsombi (64.)

C. Kinsombi (64.) 2:1 Uhlmann (75.)

Hannover 96 II: Stahl - Arkenberg (73. Gevorgyan), Uhlmann, Wallner, Matsuda - Westermeier, Engelbreth (63. Husser) - Ndikom, Abdullatif (73. Frauendorf) - Sulejmani (86. Stepantsev), Busch (63. Dammeier)

FC Hansa Rostock: Uphoff - Gebuhr, Gürleyen, Rossipal - Mejdr (68. Harenbrock), Dietze, M. Schuster, C. Kinsombi (78. Suso) - Lebeau (55. Haugen), Fröling (68. Schumacher) - Krohn (78. Roßbach)

Zuschauer: 8000

