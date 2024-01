Datenschutzbestimmungen Stand: 29.01.2024 13:54 Uhr

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Angebot. sportschau.de nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Webseiten sicher fühlen. Hier erfahren Sie, welche Daten wir erheben und wie wir sie verwenden. Rechtsgrundlage sind die EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und begleitende Landes- und Bundesgesetze zum Datenschutz.

Jeder Zugriff auf unsere Webseiten und jeder Abruf von Dateien wird für statistische und Sicherungszwecke protokolliert. Außerdem dient die Speicherung der Zugriffe der Gewährleistung von Stabilität und Betriebssicherheit des Systems und ermöglicht es, sportschau.de gegen eventuelle Angriffe von außen zu schützen.

In sogenannten Logfiles speichern unsere Server automatisiert Daten, die für uns keine eindeutigen Rückschlüsse auf die jeweilige Person ergeben:

IP-Adresse des anfragenden Geräts,

Datum und Uhrzeit des Zugriffs,

Name und URL der abgerufenen Datei,

Website, von der aus der Zugriff erfolgt,

verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem des Geräts sowie der Name des Providers.

Die genannten Daten werden ausschließlich zu folgenden Zwecken verarbeitet:

Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,

Gewährleistung einer komfortablen Nutzung der Website, Webanalyse und Webstatistik

Zur Optimierung des redaktionellen Inhaltes bzw. zur Planung des in Zukunft angezeigten Inhalts einschließlich der Konzeption der Benutzerführung

Auswertung der Systemsicherheit und Systemstabilität sowie

zu weiteren administrativen Zwecken.

Diese Logfiles sind vor Zugriff besonders geschützt.

Inhalte von Drittanbietern

In einigen unserer Seiten sind Inhalte von den Drittanbietern Instagram, Facebook, X (ehemals Twitter) und Youtube eingebettet. Wenn Sie diese Seiten abrufen, speichern diese Anbieter Daten wie z.B. Ihre IP-Adresse auf ihren Servern. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie die Einbettung der Inhalte von diesen Anbietern hier unterbinden. Entfernen Sie einfach den Optionshaken vor dem jeweiligen Anbieter, dann werden Ihnen dessen Inhalte nicht angezeigt. Ihre Auswahl wird mit Hilfe eines Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert und kann von Ihnen jederzeit wieder rückgängig gemacht werden.

Wir nutzen außerdem die Anwendung Datawrapper. Mit Datawrapper können wir die Ergebnisse datenjournalistischer Recherchen visualisieren. Über die Embed-Funktionalität von Datawrapper integrieren wir diese Visualisierungen in unsere Seiten. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie auch die Einbettung dieser Inhalte wie oben beschrieben hier unterbinden.

Einsatz von Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die temporär in Ihrem Browser abgelegt werden. Bei sportschau.de werden aus technischen Gründen teilweise Cookies eingesetzt, ohne dass wir Sie darauf im Einzelnen hinweisen können. Dabei wird teilweise auch Ihre IP-Adresse gespeichert.

Die Cookies ermöglichen Ihnen einen komfortableren Zugriff auf das sportschau.de-Angebot. Wir setzen sie z.B. ein, um Ihnen zu ersparen, in Formularen Ihre persönlichen Daten – wenn erforderlich – immer wieder neu eingeben zu müssen. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wieder erkennen, dann können Sie im von Ihnen verwendeten Browser das Speichern von Cookies deaktivieren oder sich benachrichtigen lassen, sobald Cookies gesendet werden. sportschau.de kann auch ohne Cookies genutzt werden.

Bei den von sportschau.de eingesetzten Messverfahren werden permanente Cookies gesetzt. Dem Einsatz dieser Messverfahren können Sie widersprechen; in diesem Fall wird ebenfalls ein permanentes Cookie gesetzt, um die Datenverarbeitung zu verhindern.

Verwendung von Zählpixeln

Zu statistischen Zwecken werden sogenannte Zählpixel eingesetzt, die Daten in anonymisierter Form zu Optimierungs- und Studienzwecken sammeln und speichern. Aus diesen Daten werden nicht personenbezogene Auswertungen zur Nutzung unserer Internetangebote erstellt. Die Daten werden nicht dazu genutzt, den Besucher unserer Website persönlich zu identifizieren und sie werden nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Diese Messung wurde unter Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.

Analyse zur Optimierung durch Piano Analytics

Um dieses Online-Angebot ständig optimieren zu können, setzt sportschau.de zusätzlich eine Lösung der Firma Piano Analytics https://piano.io/ zur Analyse der Verwendung der Website ein. Auf diese Weise kann die Nutzung der Website ausgewertet und wertvolle Informationen über die Bedürfnisse unserer Nutzer gesammelt werden. Durch die Ergebnisse dieser Analysen kann die Nutzerfreundlichkeit unserer Seite und die Qualität unserer Angebote erhöht werden.



Um diese Analysen durchführen zu können, sammelt Piano Analytics aggregierte und anonyme statistische Daten. Bei diesen Daten handelt es sich um Verbindungsdaten ohne Personenbezug, die mit dem verwendeten Browser, der Anzahl der Seitenaufrufe und Visits, dem Navigationsverhalten und der Verweildauer des Internetusers auf einer Website, einer Seite usw. im Zusammenhang stehen.

Darüber hinaus werden bei diesem Verfahren sogenannte "permanente Cookies" eingesetzt. Diese Cookies werden in Form von Textdateien im Browser des Besuchers der Website gespeichert. Sie ermöglichen die Erkennung eines Nutzers bei einem wiederholten Besuch der Website.

Nielsen Messverfahren

Das von sportschau.de beauftragte Marktforschungsunternehmen Nielsen GmbH www.nielsen.com setzt zum Zweck der Webanalyse auf dieser Website Cookies ein - erkennbar als imrworldwide.com oder IMRID. Die Webanalyse dient dazu, statistische Analysen über die Nutzung dieser Webseite und deren Angebot zu erstellen. Diese Informationen helfen dabei, die Webseite und die damit verbundenen Services im Hinblick auf Effektivität und Effizienz zu verbessern. Im Rahmen der Webanalyse und dem damit verbundenen Cookie werden nur anonyme Nutzerinformationen erfasst.

Sie können dem Setzen des Cookies durch Nielsen jederzeit widersprechen. Hierfür haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Unter der "Hilfe"-Option in der Symbolleiste der meisten Browser erfahren Sie, wie Sie verhindern, dass Ihr Browser neue Cookies akzeptiert, wie Sie den Browser dazu veranlassen, Sie zu benachrichtigen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder wie Sie Cookies gänzlich deaktivieren.

Darüber hinaus können Sie das Nielsen Cookie auch abstellen (Opt-out), in dem Sie einfach auf den untenstehende Checkbox klicken. Bei Fragen bezüglich der Nielsen Webanalyse wenden Sie sich bitte per E-Mail an info.deutschland@nielsen.com.

Hier können Sie der Datenverarbeitung durch AT Internet und Nielsen widersprechen: Einfach die Checkbox anklicken!

Famium SAND

Im vielfältigen Angebot der Sportschau bieten wir unter anderem die Möglichkeit, Audio und Videodateien sowohl als Livestream als auch On Demand Videos abzurufen. Zur Sicherstellung der technischen Verfügbarkeit erhebt die ARD dabei automatisiert technische Parameter zur Funktionalität und Qualität der Ausspielung. Diese sind im ISO Standard ISO/IEC 23009-1 Annex D definiert und beinhalten z.B. Informationen zu ausgespielter Bandbreite und aufgetretenen Fehlern bei der Ausspielung. Diese Daten sind anonymisiert, haben keinen direkten Personenbezug und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Die Erhebung der Daten ist unbedingt erforderlich, um die technische Auslieferung und Wiedergabe der angeforderten Medieninhalte auf dem Endgerät sicherzustellen und die Zuverlässigkeit und Stabilität der Auslieferung zu gewährleisten. Zudem dienen die Daten der stetigen Optimierung der Streamauslieferung.

Selbstverständlich können Sie das Angebot des sportschau.de grundsätzlich ohne Offenlegung personenbezogener Daten nutzen. Unter personenbezogenen Daten versteht man Daten, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität offenzulegen, wie z. B. Ihr vollständiger Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

In Einzelfällen (z. B. bei Gewinnspielen, beim Hochladen von Inhalten durch Nutzer, beim Versand von Newslettern, bei Blogs oder bei der Registrierung für Communities) oder bei Anfragen über ein Kontaktformular speichert sportschau.de personenbezogene Daten, sofern Sie hierfür freiwillig eingewilligt haben. Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt immer nur für den jeweils angegebenen Zweck. Die Daten werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nach Erreichung des Zwecks der Speicherung gelöscht.

sportschau.de behält sich das Recht vor, im Falle von schweren Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen und unzulässigen Zugriffen bzw. Zugriffsversuchen auf sportschau.de Server unter Zuhilfenahme einzelner Datensätze eine Herleitung zu personenbezogenen Daten zu veranlassen.

Kontaktmöglichkeiten über die Onlineseiten von sportschau.de

Der Online-Auftritt enthält mehrere Möglichkeiten der schnellen Kontaktaufnahme. Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit sportschau.de aufnehmen, werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von Ihnen übermittelte personenbezogene Daten werden für den Zweck der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

Wenn Sie bei sportschau.de Kommentare hinterlassen wollen, bitten wir um die Nennung Ihres Namens. Beim Hinterlassen des Kommentars werden durch sportschau.de auch IP-Adressen gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall könnte sportschau.de für den Kommentar zur Verantwortung gezogen werden.



Die im Rahmen der Kommentare abgegeben Daten, werden bis zum Ablauf der Veröffentlichungsfristen und der Beweissicherungsfrist gespeichert.

sportschau.de betreibt verschiedene themenbezogene Blogs und APPs. Hier gilt auch diese Datenschutzerklärung, wenn keine eigene Erklärung verlinkt ist. Um einen sicheren und komfortabelen Betrieb zu gewährleisten, nimmt sportschau.de bei diesen Angeboten sogenannte Hostingleistungen in Anspruch. Die Apps werden in den Stores der Betriebssystemhersteller der mobilen Geräte zum Download vorgehalten. Hier gelten die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärungen der Stores.

Sicherheitshinweis

Wir setzen alles daran, Ihre personenbezogenen Daten durch Einsatz geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch zu schützen. Bitte beachten Sie, dass bei der Kommunikation mittels E-Mail die Datensicherheit im Internet nicht gewährleistet werden kann und wir bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

Vertraulichkeit von E-Mails

Wenn Sie uns eine E-Mail senden, wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet. Auf andere Zwecke würden wir Sie ausdrücklich hinweisen und hierfür Ihre Einwilligung erbitten. Programmanfragen leiten wir gegebenenfalls an die Redaktionen der zuständigen Landesrundfunkanstalten oder Gemeinschaftseinrichtungen der ARD weiter.

Ihre Rechte (Widerruf, Auskunft, Berichtigung und Löschung)

Ihre Daten werden nur für den jeweiligen Zweck eingesetzt und werden nicht verkauft.

Sie haben das Recht ihre uns erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Ein entsprechendes Begehren ist über die auf dieser Website genannten Kontaktdaten möglich. Im Fall eines Widerrufs ist jedoch ggf. eine personalisierte Nutzung des Angebotes nicht möglich.

Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten (z.B. Name, Anschrift etc.) über Sie bei sportschau.de gespeichert sind. Bitte reichen Sie Ihre Anfrage schriftlich beim Datenschutzbeauftragten der Rundfunkanstalt Ihres Sendegebietes ein und nennen Sie das jeweilige Thema, zu dem Sie Ihre Daten übermittelt haben. Die Datenschutzbeauftragten der Landesrundfunkanstalten stehen Ihnen auch für weitere Fragen zur Verarbeitung ihrer persönlichen Daten bei sportschau.de, zum Datenschutz im Bereich des Rundfunks, einschließlich des Rundfunkbeitrags und des Beitragsservice zur Verfügung.

Sie haben darüber hinaus, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, ein Recht auf Berichtigung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten. Ein entsprechendes Begehren ist über die auf dieser Website genannten Kontaktdaten möglich.

Die Redaktion der Sportschau ist innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen aktiv und präsent, um dort mit Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und sie über weitere Angebote informieren zu können. Wie der Europäische Gerichtshof (Urt. v. 05.06.2018 – C-210/16) festgestellt hat, sind bei diesen sogenannten Fanpages neben den Portalinhabern auch die Betreiber der Seiten für die Datenverarbeitung mit verantwortlich.

Deshalb informiert der WDR hier über die Datenverarbeitung, soweit wir diese kennen und beeinflussen können.

Zur Auswertung des Nutzerverhaltens erheben die Portale personenbezogene Daten. Einen Teil dieser Daten werden den Betreibern von Fanpages in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt. Als Betreiber dieser Fanpages erhält auch die sportschau anonymisierte Statistik-Daten von den Plattformbetreibern oder über einen von der sportschau beauftragten Dienstleister. Über diese Daten lassen sich keine Rückschlüsse auf die jeweilige Person ziehen. Diese Daten werden nur für die Analyse des Nutzerverhaltens verwendet, damit die sportschau ihre Angebote besser auf die Bedürfnisse und Interessen ihres Publikums ausrichten kann. Der WDR kann dabei lediglich die Kategorien der Daten und Personen vorgeben, nach denen die Portalbetreiber ihre Datensammlung auswertet und in Form anonymisierter Statistiken zur Verfügung stellt. Welche Daten insgesamt gesammelt und zu welchen Zwecken verarbeitet werden, ist der sportschau nicht bekannt. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nur so weit informieren können, wie unser Wissen über die Datenverarbeitung und unser Einfluss auf die Datenverarbeitung reichen.

Die Sportschau weist aber darauf hin, dass die Betreiber der Plattformen meist amerikanische Firmen sind und somit ihre Daten auch außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzerinnen und Nutzer erschwert werden könnte. Näheres dazu regeln die Datenschutzerklärungen der einzelnen Anbieter.

Facebook:

Firmensitz: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland



Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com

Google / YouTube

Firmensitz: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA



Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Instagram

Firmensitz: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA



Datenschutzerklärung: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Opt-Out: Instagram bietet keine eigene Opt-Out Funktion, verweist aber auf die Funktionen der einzelnen Werbepartener-Agenturen wie Network Advertising Initiative unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, die Digital Advertising Alliance unter http://www.aboutads.info/ oder die European Digital Advertising Alliance unter http://youronlinechoices.eu/http://instagram.com/about/legal/privacy/

Snapchat

Firmensitz: 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA



Datenschutzerklärung: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/

Opt-Out: Bei Snapchat kann man zielgruppenspezifische Anzeigen in den Einstellungen ausschalten. Die Anleitung ist hier abrufbar: https://support.snapchat.com/de-DE/a/advertising-preferences

TikTok

Firmensitz: musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025, USA



Datenschutzerklärung: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy

Opt-Out: TikTok bietet keine eigene Opt-Out Funktion, verwiest aber auf die Funktion der einzelnen Webseiten-Analyse-Agenturen wie Google Analytics unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, Facebook Pixel unter https://www.facebook.com/ads/preferences/.

X (ehemals Twitter)

Firmensitz: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA



Datenschutzerklärung: https://x.com/de/privacy

Opt-Out: https://x.com/personalization

WhatsApp

Firmensitz: WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland



Datenschutzerklärung: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de#privacy-policy

sportschau.de ein Gemeinschaftsangebot der in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Sender und wird federführend betreut vom WDR.

Westdeutscher Rundfunk Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts

vertreten durch den Intendanten

Appellhofplatz 1

50667 Köln



Postanschrift: 50600 Köln

E-Mail: kontakt@rundfunkdatenschutz.de

Weitere Informationen zum Rundfunkdatenschutzbeauftragten des WDR finden Sie auf der hier verlinkten Website.

Westdeutscher Rundfunk Köln

Datenschutzbeauftragte

Appellhofplatz 1

50667 Köln



E-Mail: datenschutz@wdr.de