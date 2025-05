Sport-News, Livecenter und Personalisierung Das kann die Sportschau-App Stand: 14.05.2025 15:03 Uhr

Einfach die Sportschau-App herunterladen und Sportnachrichten, Spielberichte, Videos und Live-Ergebnisse nutzen. Außerdem: Alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga live und in voller Länge hören - als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Die Sportschau-App bietet neben den redaktionell ausgewählten Topmeldungen auf der Startseite einen Newsticker, ein umfangreiches Live- und Ergebniscenter und einen personalisierbaren Bereich "Meine Sportschau".

Orientierung

Auf der Startseite der App erhalten Sie das Wichtigste des Tages in einer redaktionellen Aufbereitung und Gewichtung in gewohneter Sportschau-Qualität: Topnews, Hintergründe und Analysen, multimedial aufbereitet mit Text, Fotos, Videos und Audios. Über Swipe-Gesten kann man in einzelne Sportarten-Übersichtsseiten wechseln und gelangt so schnell zu den gewünschten Informationen. In einzelnen Sportarten-Menüs lassen sich die Inhalte nochmals über sogenannte Chips im oberen Bereich filtern.



Die Tab-Bar am unteren Rand gibt Orientierung, in welchem Bereich der App Sie sich gerade befinden. Die wichtigsten Bereiche sind: "Home" (die oben beschriebene klassische Startseite), "Newsticker" (ein chronologisch sortierter Nachrichten-Ticker), "Ergebnisse" (der Live- und Ergebnisbereich) und "Meine" (ein personalisierbares Menü).



Ganz oben rechts finden Sie ein Zahnrad. Hier gelangen Sie zu den Einstellungen der App und können grundlegende Funktionen verändern wie Schriftgrößen, Dunkelmodus und die die Push-Einstellungen (also zum Beispiel Nachrichten-Pushes und Toralarme). Hier finden sich auch das Impressum und Informationen zum Datenschutz.

Newsticker

Der Bereich Newsticker bietet aktuellste Sportmeldungen chronologisch sortiert. Hier haben Sie den schnellsten Zugriff auf alles, was gerade in der Welt des Sports nachrichtlich passiert. Was verpasst? Ideal für den schnellen Überblick quer durch alle Sportarten.

Live & Ergebnisse

Unter Live & Ergebnisse finden Sie sortiert nach Tagen alle Spiele, Rennen und Events. Hier gibt es auch den Einstieg in alle Live-Angebote der Sportschau: Ticker, Live-Statistiken, Live-Streams Audio und Video. Außerdem gibt es nach Wettbewerben sortiert alle Ergebnisse an einem Ort.



Zur Fußball-Bundesliga gibt es alle Spiele der ersten und zweiten Liga live und in ganzer Länge als Audio-Vollreportage. Wählen Sie ein Einzelspiel oder die Konferenz und verpassen Sie kein Tor mehr.

Unsere Player (Audio und Video) laufen auch im Hintergrund weiter. Sie können also nebenher in den Statistiken stöbern oder die App verlassen.



Die App kann Videos per Cast-Funktion auf den Fernseher übertragen, wenn dieser mit FireTV, AppleTV oder Chromecast verbunden ist.

Meine Sportschau

Unter "Meine Sportschau" können Sie sich ihren persönlichen Bereich gestalten. Sie können Lieblings-Sportarten, Lieblingsvereine und Lieblingswettbewerbe auswählen und haben so immer den schnellen Zugriff auf die Nachrichten und Ergebnisse, für die Sie sich am meisten interessieren. So werden Ihnen zum Beispiel für Ihre Lieblingsvereine die letzten und die nächsten Spiele angezeigt.



Hier verwalten Sie auch die Push-Meldungen (also zum Beispiel Nachrichten-Pushes und Toralarme). Sie können natürlich auch in Einzelspielen oder -rennen im Livecenter immer die Glocke betätigen, um Pushes anzustellen. Noch feiner geht das in diesem Bereich über den Stift oben rechts.

Hier können Sie allgemein die Funktion an- und abwählen, entscheiden, ob Sie die Top-Meldungen erhalten wollen und dann immer feiner pro Wettbewerb und Verein entscheiden, ob es bei Nachrichten bleiben soll oder ob Sie auch Live-Pushes während des Wettbewerbs erhalten möchten.



Außerdem im Bereich "Meine Sportschau": Hier finden Sie alle gespeicherten Beiträge aus dem gesamten Angebot. Haben Sie unterwegs einen Beitrag favorisiert, landet er automatisch hier bei "Meine Sportschau".