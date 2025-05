SGE siegt nach Rückstand Frankfurt gewinnt Königsklassen-Endspiel in Freiburg Stand: 17.05.2025 17:35 Uhr

Eintracht Frankfurt hat mit einem 3:1 (1:1)-Sieg in Freiburg am letzten Bundesliga-Spieltag den Einzug in die Champions League gesichert. Der SCF verlor durch die Niederlage den vierten Platz und wird in der kommenden Saison in der Europa League spielen.

Ritsu Doan hatte Freiburg Samstag (17.05.2025) mit seinem Führungstor schon vom Champions-League-Einzug träumen lassen (27. Spielminute). Die Tore von Ansgar Knauff (45.+4), Rasmus Kristensen (61.) und Johan Manzambi (Eigentor, 63.) sorgten aber für den verdienten Auswärtssieg der Frankfurter, durch den die SGE ihren dritten Platz und damit den Königsklassen-Einzug bejubeln durfte.

Im Parallelspiel gewann Borussia Dortmund sein Heimspiel gegen Holstein Kiel klar, sodass die vor der Partie viertplatzierten Freiburger noch auf Rang fünf abrutschten, gleichbedeutend mit der Europa-League-Qualifikation.

Intensive Anfangsphase zwischen Freiburg und Frankfurt

Die Partie war kaum angepfiffen, da führte im Parallelspiel Borussia Dortmund bereits. Es war im Vorfeld bereits davon auszugehen, dass der zuletzt überzeugende BVB sein Heimspiel gegen bereits abgestiegene Kieler erfolgreich gestalten würde, und doch verschärfte die Dortmunder Führung die Lage in Freiburg etwas: Freiburg rutschte in der Blitztabelle praktisch mit Anpfiff auf Rang fünf ab - und war damit unter Zugzwang.

Die Freiburger starteten entsprechend offensiv in die Partie, ohne allerdings früh ins Risiko zu gehen. Der SC sammelte Ballbesitz, schlug erste Flanken in den Frankfurter Strafraum, gefährlich wurde es vor dem Tor von Kevin Trapp aber zunächst nicht. Die Gäste wiederum starteten verhalten, fanden dann aber ebenfalls in die Partie. Es entwickelte sich eine intensive Partie, die extrem von der Spannung und der aufgeheizten Stimmung lebte.

Freiburgs Tor nach Einwurf, SGE-Tor nach Fehler

Spielerisch gelang beiden Teams zunächst nicht viel, passend dazu resultierte der Freiburger Führungstreffer aus einem Standard. Philipp Lienhart, vor dessen langen Einwürfen in den Strafraum Eintracht-Trainer Dino Toppmöller im Vorfeld der Partie explizit gewarnt hatte, warf den Ball an den Fünfmeterraum, Matthias Ginter verlängerte und Doan vollendete volley aus zentraler Position.

CL vor Augen: Freiburg jubelt nach der Führung durch Ritsu Doan

Frankfurt zeigte Nehmerqualitäten, erspielte sich kurz nach Freiburgs Führungstor direkt eine Riesenchance: Nach Nathaniel Browns Solo kam Hugo Ekitiké frei zum Abschluss, Freiburgs Noah Atubolu parierte den Linkssschuss glänzend. Den Abpraller setzte Fares Chaibi klar über das Tor (33.). Kurz darauf wurde erneut Ekitiké geschickt, wieder scheiterte der Franzose mit seinem Abschluss am stark reagierenden Atubolu (37.).

Der verdiente Ausgleich gelang den Gästen dank einer Einzelaktion spät in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs - und unter Mithilfe der Freiburger Defensive. Knauff legte sich den Ball technisch fein über Lienhart hinweg in den Lauf vor. Der Österreicher, eigentlich immer noch gut postiert, säbelte beim Klärungsversuch am Ball vorbei, sodass Knauff rechts im Strafraum mühelos vollenden durfte.

Freiburg erneut gefordert - aber Frankfurt trifft

Halbzeit zwei begann also unter den alten Vorzeichen: Freiburg brauchte ein Tor, zumal die Dortmunder im Parallelspiel auf 2:0 erhöht hatten. Der SC verbuchte wieder mehr Ballbesitz, hatte aber auch etwas Glück, als bei Johan Manzambis Handspiel im Strafraum zuvor eine hauchdünne Abseitsposition vorlag und so ein möglicher Strafstoß nicht mehr zur Diskussion stand.

Ein weiterer Freiburger Patzer ermöglichte die Eintracht-Führung: Vincenzo Grifo verarbeitete den Ball unter Bedrängnis unsauber, die SGE spielte über Ekitiké schnell nach vorne. Mit etwas Glück landete der Ball bei Kristensen, der aus ca. 20 Metern abzog und flach ins linke Eck traf.

Manzambi-Eigentor nach Standard

Keine drei Minuten später erhöhte die nun eiskalte Einracht: Erneut Kristensen kam in Folge eines Standards rechts im Strafraum zum Schuss, am langen Pfosten hielt Ellyes Skhiri den Fuß hin. Vom auf die Linie zurückgeeilten Manzambi prallte der Ball ans Aluminium, von dort zurück an Manzambis Rücken und über die Torlinie.

Frankfurt führte mit 3:1 und hatte die Champions League nun klar vor Augen. Freiburg versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, Trainer Julian Schuster wechselte offensiv, es fehlte aber die Durchschlagskraft. Der SC brachte kaum noch etwas nach vorne zustande, auch die Körpersprache wurde zunehmend negativer. Stattdessen hätte die Eintracht durch Ekitiké (88.) nach einem Konter noch ihr viertes Tor erzielen können.

Am Ende durfte Frankfurt den ersehnten Champions-League-Einzug nach einer starken und vor allem konstanten Saison bejubeln.