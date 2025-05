Keine Auswirkungen Union dreht zum Saisonabschluss Spiel in Augsburg Stand: 17.05.2025 17:31 Uhr

Union Berlin dreht am letzten Spieltag in Ausgburg das Spiel und gewinnt mit 2:1. Beide Teams behalten ihren Tabellenplatz.

Das 1:0 für Augsburg erzielte Philipp Tietz in der 41. Spielminute. Er belohnte sich damit für eine auffällige Leistung. Andrej Ilic erzielte in der 68. Minute erst den Ausgleich für die Gäste aus Berlin, bevor er in der Nachspielzeit auf 2:1 erhöhte.

Beim 359. und letzten Bundesligaspiel von Rekordschiedsrichter Dr. Felix Brych ging es für beide Teams im Wesentlichen nur noch um die Punktprämien. Union Berlin war vom 13. Platz nicht mehr zu verdrängen. Augsburg hatte zwar noch Chancen den zehnten Platz von Borussia Mönchengladbach zu erobern, aber verbleibt nach der Niederlage auf Rang Elf.

Union-Trainer Steffen Baumgart nutzte das Spiel, um Eigengewächs David Preu zu seinem Startelfdebüt zu verhelfen. Augsburgs Jess Thorup machte keine Experimente und setzte auf seine besten Spieler. Insbesondere Tietz war gut aufgelegt und schon in der ersten Minute zum Abschluss, aber schoss nach kunstvoller Brustannahme volley übers Tor.

In der Folge entwickelte sich ein grundsätzlich ausgeglichenes Spiel mit den etwas besseren Chancen für Augsburg. Nachdem Jeffrey Gouweleeuw in der 34. Minute noch knapp verpasste, traf Tietz sieben Minuten danach zur Führung. Nach einem Steilpass von Chrislain Matsima war er Leo Querfeld entwischt und hatte mit Alexander Schwolow mit einem Schuss in die rechte untere Ecke überwunden.

Baumgart wechselt Sieg ein

Nach der Pause plätscherte das Spiel der Sommerpause entgegen. Baumgart gefiel das nicht, deshalb wechselte er nach einer Stunde dreifach. Und einer der neuen Spieler, Stürmer Andrej Ilic, sorgte dann auch für den Ausgleich. Nachdem Finn Dahmen Benedict Hollerbachs Schuss von der linken Seite noch parieren konnte, staubte Ilic aus kurzer Distanz ab.

Nach dem Berliner Ausgleich passierte nicht mehr viel. Beide Mannschaften hatten zwar Lust am Kicken, aber den nahenden Urlaub sichtlich schon im Kopf - so schien es zumindest. Bis Union in der Nachspielzeit nochmal in der generischen Hälfte auftauchte. Eine Hereingabe von links verarbeitete Ilic mit dem Oberschenkel, bevor er mit einem satten Schuss erneut traf.