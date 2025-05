SCF auf Champions-League-Kurs Heimniederlage gegen Freiburg - Kiel steigt in die 2. Bundesliga ab Stand: 10.05.2025 17:30 Uhr

Holstein Kiel muss den Gang in die 2. Bundesliga antreten: Während Konkurrent Heidenheim gewann, verloren die Kieler am Samstagmittag (10.05.2025) ihr Heimspiel gegen Freiburg und stehen damit neben dem VfL Bochum als Absteiger fest. Die Gäste aus Freiburg durften indes jubeln - der Champions-League-Einzug ist durch den Auswärts-Dreier in greifbarer Nähe.

Lasse Rosenboom (24. Spielminute) brachte die Gastgeber in Führung, die Tore von Johan Manzambi (45.+2) und Lucas Höler (58.) drehten die Partie zugunsten der Gäste zum 2:1 (1:1). Kiel bleibt damit auf Tabellenrang 17 und hat vier Punkte Rückstand auf Heidenheim, das parallel bei Union Berlin siegte. Bei einem verbleibenden Spiel steht fest: Holstein steigt in die 2. Bundesliga ab.

Freiburg darf sich über drei enorm wichtige Punkte freuen, mit denen der SC Platz vier festigt. Der erste Champions-League-Einzug der Vereinsgeschichte ist in greifbarer Nähe, doch die Konkurrenz aus Dortmund (15.30 Uhr in Leverkusen) und Frankfurt (17.30 Uhr gegen St. Pauli) ist am Sonntag noch im Einsatz. Am letzten Spieltag trifft Freiburg selbst auf die momentan drittplatzierte Eintracht - es könnte zum echten Königsklassen-Endspiel werden.

Freiburg schießt ans Aluminium, Kiel ins Tor

Beide Klubs brauchten für ihre Ziele dringend einen Sieg, entsprechend waren die Akteure von Beginn an um Offensive bemüht. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit hohem Unterhaltungswert: Freiburgs Ritsu Doan (4.), Steven Skrzybski (9.) und Alexander Bernhardsson (21., beide Kiel) kamen dem Torerfolg bereits in der Anfangsphase nahe.

Aus einer Freiburger Riesenchance entwickelte sich der Konter, der die Kieler in Führung brachte: Der aufgerückte Freiburger Innenverteidiger Matthias Ginter traf mit seinem Abschluss die Latte, die Kieler spielten den Gegenstoß blitzsauber aus. Top-Torjäger Shuto Machino (elf Tore) bewies Übersicht und setzte Rosenboom ein, der Freiburgs Torwart Noah Atubolo im Eins-gegen-Eins überwand. Freiburg reagierte prompt: Vincenzo Grifo legte sich die Kugel zurecht und traf mit seinem favorisierten Schlenzer-Abschluss den Pfosten (28.) - der frühe zweite Aluminiumtreffer der Gäste.

Freiburg macht mächtig Druck

Freiburg blieb dran, kam nach einem Eckstoß zur nächsten Riesenchance auf den Ausgleich. Junior Adamu köpfte an Kiels Torwart Thomas Dähne vorbei, Machino rettete für die Kieler auf der Linie (35.). Kurz darauf parierte Dähne stark gegen Doan, der sich in den Strafraum gedribbelt hatte.

Die Gäste schnürten Kiel immer mehr ein und belohnten sich kurz vor dem Halbzeitpfiff. Dähne griff nach einer Hereingabe daneben, Manzambi stocherte den Ball aus kurzer Distanz über die Torlinie. Adamu vergab in der packenden Schlussphase der ersten Halbzeit per Kopf sogar noch die Chance auf die SC-Führung.

Freiburgs Manzambi dreht nach seinem Ausgleichstor zum Jubeln ab

Kiel unter Druck, Joker Höler lässt Freiburg jubeln

Die Störche waren damit im zweiten Durchgang wieder gefordert - zumal der große Konkurrent aus Heidenheim im Parallelspiel führte. Wirklich Druck konnten die Gastgeber aber nicht machen. Stattdessen schlugen erneut die Gäste zu: Grifo flankte gefühlvoll auf den langen Pfosten, Höler - erst zur Pause für den wohl angeschlagegenen Torschützen Manzambi gekommen - köpfte freistehend zur verdienten Freiburger Führung ein.

Was kam jetzt noch von Kiel? Zunächst nicht viel. Trainer Marcel Rapp wechselte logischerweise offensiv, klare Einschussmöglichkeiten erspielten sich die Störche trotz mittlerweile mehr Spielanteilen aber lange nicht. Erst in der Schlussphase drängten die Gastgeber Freiburg in den eigenen Strafraum, die Schuster-Elf hing nun in den Seilen und wollte den Auswärtssieg nur noch über die Zeit retten. Das gelang, Kiels Abschlüsse fielen auch in der Nachspielzeit zu harmlos aus. Der Abstieg war besiegelt.

Kiel in Dortmund, Freiburg gegen Frankfurt

Kiel ist am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) in Dortmund zu Gast. Währenddessen spielt Freiburg zuhause gegen Frankfurt um die Königsklasse - falls der Champions-League-Einzug dann nicht schon feststeht.