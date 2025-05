Trauer im Ruhrstadion Bochum ist abgestiegen, Mainz hofft auf Europa Stand: 10.05.2025 17:51 Uhr

Nach vier Jahren in der Bundesliga muss der VfL Bochum wieder zurück in die 2. Liga. Am vorletzten Spieltag war Mainz 05 beim 1:4 (0:1) zu stark. Die Rheinhessen haben noch Chancen auf's internationale Geschäft.

Der VfL musste in seinem sportlichen Schicksalsspiel auf Philipp Hofmann verzichten. Der Mittelstürmer hatte bei der letzten Auswärtspartie in Heidenheim körperlich mal wieder alles rausgehauen, sich dabei mit Rippenbrüchen und einem Lungenkollaps schwer verletzt.

Vollgas pur von beiden Teams

Ohne seinen "Sturmtank" hieß es für den VfL dennoch: Volle Fahrt voraus. Allerdings folgten auch die auf Europa hoffenden Mainzer dieser Marschroute, so entwickelte sich vom Anpfiff an eine schwungvolle, offensiv geführte Partie. Und die Mainzer hätten um ein Haar schon nach einer Minute jubeln können. Jonathan Burkardt hatte sich auf rechts durchgesetzt. Sein Distanzschuss wurde noch abgefälscht, so dass VfL-Keeper Timo Horn schon alles bringen musste, um die Kugel aus dem kurzen Eck zu fischen.

Mainz blieb dran. In der 9. Minute wurde Maximilian Wittek von Anthony Caci überlaufen, dessen Flanke landete bei Phillipp Mwene, der alle Zeit der Welt hatte, die Kugel 13 Meter vor dem Tor anzunehmen und auf die lange Ecke zu schlenzen. Horn war geschlagen, auf der Linie rettete aber Ivan Ordets für seinen Keeper.

VfL: Viel Einsatz, wenig Gefahr

Der VfL gab kämpferisch alles. Mit viel Einsatz und Willen wurde der Weg nach vorn gesucht und Mainz dann auch tatsächlich nach hinten gedrängt. Allerdings - und das ist bei Bochum ja nichts Neues - ganz vorn passierte nicht viel. Bis 20 Meter vor dem Tor liefen die Passfolgen einigermaßen flüssig. Dann hakte es. Torchancen blieben aus - ein harmloser Kopfball von Georgios Masouras nach Matus Beros Flanke (28.) blieb in der ersten halben Stunde die einzige Ausbeute.

Die hohe Intensität und das hohe Tempo blieben nicht folgenlos. Schon in den Minuten vor der Pause mussten alle Akteure auf dem Rasen angesichts der hohen Temperaturen sichtlich durchatmen.

Krauß foult, Amiri schießt, Mainz führt

So schienen die Minuten bis zum Halbzeitpfiff von Schiri Tobias Stieler ereignislos dahin zu gehen. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit fuhr Tom Krauß seinem Gegenpart Mwene 21 Meter zentral vor dem eigenen Tor unfair in die Parade. Nadiem Amiri nahm sich Zeit, zielte, lief an und versenkte die Kugel passgenau im linken Winkel - es stand 0:1. Stieler pfiff gar nicht mehr an, schickte die 22 Spieler in die Kabine.

Der Schock des Rückstands steckte den Bochumern in den Knochen. Auch nach dem Seitenwechsel noch. Coach Dieter Hecking hatte allerdings gleich drei neue Leute eingewechselt - unter ihnen auch den Dribbler Gerrit Holtmann. Und der schoss wenigstens mal auf's Tor. In der 47. Minute von halblinks, zwei Minuten später aus zentraler Position. Er verfehlte zwar jeweils, aber wenigstens waren das mal Abschlüsse.

Mainz zielstrebig - Mwene zum 0:2

Gefährlicher blieb Mainz. In der 49. Minute kam Paul Nebel nach Witteks Fehlpass in der eigenen Hälfte aus 15 Metern zum Schuss - Horn tauchte ab und lenkte den Ball zur Ecke.

Was der VfL nicht fertigbrachte, schaffte Mainz: In der 53. Minute schaltete Jae-Sung Lee nach einem Einwurf am schnellsten, passte quer zu Mwene, der die Kugel sehenswert aus 16 Metern im langen Eck versenkte - 0:2.

Ein Bochum Fan hält ein Bild mit der Aufschrift "Liebe kennt keine Liga" in die Kamera

VfL gibt die Partie verloren

Die "Messe war gelesen", wie man so sagt. Obwohl noch über eine halbe Stunde zu spielen war, hatten die VfL-Akteure die Partie aufgegeben. Die Einsicht, gegen die ebenfalls einsatzfreudigen, spielerisch aber deutlich besseren Mainzer an diesem Tag nichts ausrichten zu können, hatte sich offenbar breit gemacht.

Bemerkenswert: Trotz des deprimierenden Ergebnisses besangen die VfL-Fans lautstark ihren baldigen Besuch in der Zweiten Liga. Es geht wohl nichts über Vereinstreue. Zwanzig Minuten vor Schluss belohnte Hecking dementsprechend auch noch zwei langjährige Akteure des VfL, als er Anthony Losilla und Cristian Gamboa auf den Rasen schickte.

Holtmann schafft den Ehrentreffer

Beide konnten aber nicht verhindern, dass Burkardt in der 72. Minute nach einem Solo aus 20 Metern ins rechte Eck schoss und die Partie mit dem 0:3 endgültig entschied. Zumindest schaffte der VfL noch seinen Ehrentreffer: Holtmann nahm sieben Minuten vor dem Schlusspfiff aus 18 Metern Maß und traf flach ins rechte Eck zum 1:3. Der Schlusspunkt war aber auch das noch nicht. Nebel war in der Nachspielzeit noch einmal freigespielt und traf aus 17 Metern flach links zum 1:4.

Bochum in Hamburg, Mainz gegen Leverkusen

Bochum ist am Samstagnachmittag in Hamburg beim FC St. Pauli zu Gast. Währenddessen spielt Mainz zuhause gegen Leverkusen. Da geht's noch um einiges in Richtung europäisches Geschäft.