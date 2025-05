Remis bei Werder Blasse Leipziger verspielen in Bremen die Königsklasse Stand: 10.05.2025 18:21 Uhr

Leipzig droht erstmals seit dem Bundesliga-Aufstieg eine Saison ohne Europacup-Qualifikation. Bei Werder Bremen lieferte RB am 33. Spieltag einen seltsamen Auftritt ab und konnte sich nur bei seinem Torwart Peter Gulacsi bedanken, dass es für ein 0:0 immerhin einen Punkt gab.

Die blassen Leipziger könnten nach dem vierten Spiel in Folge ohne Sieg eine Saison erstmals seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 ohne Europapokal-Qualifikation beenden. " Uns hat die Leichtigkeit gefehlt und der Mut, Entscheidungen zu treffen ", machte Leipzigs Interimstrainer Zsolt Löw die Gründe für die Nullnummer im Sportschau-Gespräch aus. Mit 51 Punkten auf Platz sieben geht der ehemalige Überflieger in den 34. und letzten Spieltag. Champions-League-Platz vier (55 Punkte) ist schon außer Reichweite, für den Sprung auf Rang fünf oder sechs brauchen die Leipziger Schützenhilfe.

Für die Norddeutschen ist auf Platz acht mit 48 Punkten und einer schlechten Tordifferenz die erste Europacup-Teilnahme seit 2010 nur in wildesten Rechenspielen noch möglich.

Frühe Chance für Bremen, Leipzig sehr passiv

Angetrieben von einem fröhlich-euphorischen Publikum hatten die jetzt seit sieben Spielen ungeschlagenen Bremer schon nach drei Minuten durch Marvin Ducksch den ersten aussichtsreichen Abschluss. Da war Gulacsi erstmals auf dem Posten. Offensiv kam von Leipzig nichts. Seltsam passiv und ohne Energie ging RB die Partie an. Letztlich gab das Löw-Team in der ersten Halbzeit nicht einen Schuss ab, der auf das Werder-Tor gegangen wäre.

Die beste Möglichkeit hatten die Gäste durch einen Freistoß von Xavi Simons (14.), der aber von der Bremer Mauer zur Ecke abgefälscht wurde. Bremen blieb zwar die aktivere Mannschaft und hatte auch die dickste Chance der ersten 45 Minuten, als Romano Schmid (38.) auf einen Ducksch-Pass alleine aufs Tor lief. Doch der starke Gulacsi im RB-Tor, der zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung zwei Spiele hatte aussetzen müssen, klärte stark im Eins-gegen-Eins.

Glück für Leipzig bei Bitshiabu-Aktion

In der Nachspielzeit hatten die Leipziger dann Glück, als das Schiedsrichter- und Video-Team nicht auf Elfmeter für die Hanseaten entschieden, als El Chadaille Bitshiabu bei einem Schussversuch von Ducksch im Strafraum die Sohle drüber hielt. Das war's an Höhepunkten in Halbzeit eins - sehr wenig für zwei Teams mit, zumindest tabellarisch gesehen, Europacup-Ambitionen.

Auch in Durchgang zwei starteten die Bremer dynamischer. Innerhalb von 180 Sekunden hatten zweimal Felix Agu (46., 47.) sowie Oliver Burke (48.) in seinem letzten Heimspiel für die Grün-Weißen die Führung auf dem Fuß, aber immer wieder war Gulacsi auf dem Posten und hielt Leipzig im Spiel. Bei seinen Mitspielern hielt dagegen die seltsame Lethargie an. Kein Biss, kein Tempo - die Gäste ließen scheinbar alles über sich ergehen.

Immer wieder Peter Gulacsi

Bremen hatte Oberwasser, doch es fehlte die Durchschlagskraft - und im Tor stand ein an diesem Tag unüberwindlicher Gulacsi. Auch gegen einen Ducksch-Kopfball (67.) und im Anschluss an die folgende Eck war der Ungar gegen Werders Stürmer auf dem Posten. Erst nach 68 Minuten hatten dann auch die Gäste ihre ersten gefährlichen Szenen Richtung Werder-Tor.

Benjamin Sesko (69.) scheiterte an Michael Zetterer und wenig später klatschte eine Distanzschuss von Nicolas Seiwald an die Latte. Danach wurde die Partie intensiver, aber ein Tor wollte nicht mehr fallen. Am Ende war der einzige Gewinner eigentlich nur Gulacsi, der alle sechs Schüsse auf sein Tor abwehrte und zum 14. Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor blieb. Aber als Gewinner würde sich Leipzigs Schlussmann mit Blick auf die Tabelle wahrscheinlich nicht bezeichnen.

Bremen in Heidenheim, Leipzig gegen Stuttgart

Am letzten Spieltag ist Werder Bremen beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Parallel spielt RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart (alle Spiele 17.05.2025, 15.30 Uhr im Livecenter von sportschau.de) um seine letzte Europacup-Chance.