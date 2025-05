Die Rheinstädter aus Mainz wollen nach dem letzten Strohhalm greifen in Richtung Europapokal. Auf Platz sieben liegend beträgt der Rückstand auf Rang sechs, der für die Conference League berechtigt, zwei Punkte. Nach aber zuletzt sieben Spielen ohne Dreier dürfte das Mainzer Selbstbewusstsein nicht das allergrößte sein. Vor allem auswärts konnte das Team von Bo Henriksen kaum Akzente setzen und es hagelte drei Niederlagen in Folge. Ob diese Serie heute endlich beendet werden kann, sodass die 05er weiter im Geschäft um Europa bleiben?

Im Vergleich zum torlosen 0:0 in Heidenheim muss Hecking gezwungenermaßen einmal umstellen. Für Stürmer und Kapitän Philipp Hofmann, der auf der Ostalb früh einen Rippenbruch sowie einen anschließenden Lungenkollaps erlitt und diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen kann, startet Myron Boadu in der Spitze.

Auch in der vergangenen Saison rettete sich der VfL Bochum spät über die Relegation in eine weitere Saison im Oberhaus. Dieses Mal sieht die Situation jedoch um einiges dramatischer aus. Als Tabellenletzter gelang dem Team von Dieter Hecking seit sieben Spielen kein Sieg mehr. So beträgt der Rückstand ab Platz 16 vier Punkte. Mehr als der Relegationsrang kann zudem nicht mehr erreicht werden. Bei keinem Sieg heute droht also der siebte Abstieg nach vier Jahren Bundesliga am Stück. "Dass wir aufgrund der Ausgangssituation im Laufe des Spiels voll ins Risiko gehen müssen, liegt auf der Hand. Wir müssen gewinnen.", so Hecking im Vorfeld der Partie. Das Motto der VfL-Fans lautet dazu ganz passend: "Don't Stop Believin".