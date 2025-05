3. Liga Nach Aufstieg - Arminia Bielefeld krönt sich zum Drittliga-Meister Stand: 17.05.2025 15:23 Uhr

Nach der Aufstiegsparty am vergangenen Wochenende hat sich Arminia Bielefeld auch die Meisterschaft in der 3. Liga gesichert.

Am letzten Spieltag am Samstag besiegten die Ostwestfalen Waldhof Mannheim mit 1:0 (0:0) und behaupteten mit 72 Punkten die Spitzenposition vor Mit-Aufsteiger Dynamo Dresden und dem 1. FC Saarbrücken, der in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielen wird. Noah Sarenren Bazee (56.) erzielte das entscheidende Tor für die Arminia.

Bielefeld kann noch zwei weitere Titel gewinnen: Am nächsten Samstag (24.05./20 Uhr) trifft der Klub im DFB-Pokalfinale auf Bundesligist VfB Stuttgart. Am 29. Mai (14. Mai) bestreitet die Arminia das Finale im Westfalenpokal gegen die Sportfreunde Siegen.

Glück für Bielefeld zu Spielbeginn

Bereits nach 19 Sekunden hatte Bielefeld Glück, als der frei stehende Felix Lohkemper (1.) mit einem Kopfball am Pfosten scheiterte. Nach einem misslungenen Pass von Arminias Christopher Lannert zu Keeper Jonas Kersken landete der Ball erneut bei Lohkemper, der mit einem Heber aus 20 Metern aber verfehlte.

Anschließend kamen die Gastgeber besser in die Partie und rissen die Kontrolle an sich. Ein Distanzschuss von Marius Wörl (20.) strich knapp links am Tor vorbei, ein leicht abgefälschter Schlenzer von Mael Corboz (23.) verfehlte ebenfalls das Gehäuse. Insgesamt ließ Mannheims Defensive aber nur wenige Möglichkeiten zu.

Kersken bügelt eigenen Fehler aus

Nach der Halbzeitpause rutschte Kersken (53.) bei einem harmlosen Rückpass der Ball durch, doch Arminias Keeper konnte den Ball im Nachfassen noch vor der Torlinie stoppen. Wenig später ging Bielefeld in Führung: Ein Schussversuch von Louis Oppie landete am zweiten Pfosten bei Sarenren Bazee (56.), der nur noch einschieben musste.

Bielefeld machte weiter das Spiel, doch Mannheim hatte noch eine Riesenchance zum Ausgleich: Nach einem feinen Steckpass von Samuel Abifade kam Lohkemper (74.) aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch Kersken war zur Stelle.

