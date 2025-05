Fußball | 3. Liga Relegations-Showdown - Trio kämpft um Platz drei Stand: 15.05.2025 13:18 Uhr

Packender Endspurt in der 3. Liga. Während Dynamo Dresden und Bielefeld als Zweitliga-Aufsteiger bereits feststehen, kämpft ein Trio um Rang drei. Beste Karten auf den Relegationsplatz hat Energie Cottbus.

Drei Teams in der 3. Liga und ein letzter Aufstiegs-Strohhalm. Am kommenden Wochenende entscheidet sich, wer sich den dritten Platz schnappt, der dann zu den Aufstiegsspielen gegen den 16. der 2. Bundesliga berechtigt.

Cottbus in der Pole Position

Energie Cottbus, der 1. FC Saarbrücken (beide 62 Punkte) und Hansa Rostock (60 Punkte) haben noch Chancen auf Rang drei. Cottbus ist seit vergangenem Wochenende und dem beeindruckenden 3:1-Sieg bei Hansa Rostock in der Pole Position. Das Team von Coach Claus-Dieter Wollitz ist aktuell Dritter und hat zudem das beste Torverhältnis des Trios (63:50 Tore). Auch Saarbrücken kann den dritten Platz noch aus eigener Kraft erreichen, zwei Tore liegen die Saarländer hinter den Lausitzern. Falls Cottbus und Saarbrücken gewinnen, bräuchte der FCE aber einen um drei Tore höheren Sieg als Cottbus.

Gegen wen geht es?

Cottbus erwartet im letzten Spiel der Saison den FC Ingolstadt (Platz elf), Saarbrücken muss gegen Dortmund II ran (Platz 17). Hansa spielt gegen die bereits abgestiegene U23 von Hannover 96 (Platz 19).

Cottbus-Gegner Ingolstadt im Formtief

Sportlich scheint Cottbus die schwerste Aufgabe zu haben, schließlich konnte sich Ingolstadt vor wenigen Wochen noch eigene Aufstiegshoffnungen machen. Doch der FCI konnte seit sieben Spielen nicht gewinnen, zuletzt gab es vier Niederlagen in Folge. In der Formtabelle der jüngsten sechs Spieltage ist Ingolstadt Letzter.

FCS-Gegner Dortmund kämpft um Klassenerhalt

Dortmund II kämpft dagegen noch gegen den Abstieg. Die BVB-Reserve braucht einen Sieg und eine Niederlage von Stuttgart II (gegen Rot-Weiß Essen, den Zweiten der Rückrundentabelle), um in der Liga zu bleiben. Dortmund muss gegenüber Stuttgart zudem vier Tore aufholen.

Hansa braucht Schützenhilfe

Nicht mehr aus eigener Kraft auf Rang drei springen kann Hansa Rostock: Das Team von Coach Daniel Brinkmann erreicht den Relegationsplatz bei einem Sieg, wenn Cottbus und Saarbrücken verlieren. Holen Cottbus oder Saarbrücken nur einen Punkt und verliert das andere Team, müssen die Ostseestädter fünf Tore gegenüber Cottbus und drei Tore gegenüber Saarbrücken aufholen. Cottbus und Saarbrücken haben das um vier und zwei Tore bessere Torverhältnis, aber deutlich mehr Treffer erzielt. Gewinnen Cottbus oder Saarbrücken, hat Hansa keine Chance mehr auf Rang drei.

Hansa-Coach Daniel Brinkmann.

Gegen wen spielt der Drittliga-Dritte?

Im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga geht es gegen drei mögliche Gegner. Aktuell Zweitliga-16. Ist Eintracht Braunschweig (35 Punkte, - 23 Tore). Punktgleich davor liegt Preußen Münster (35 Punkte, - 3 Tore). Auch der Tabellen-14. Greuther Fürth (36 Punkte, - 15 Tore) ist noch nicht gerettet. Die Entscheidung über den drittletzten Zweitliga-Platz fällt am Sonntag (18. Mai, ab 13.30 Uhr). Fürth muss dann gegen den bereits aufgestiegenen Hamburger SV ran, Münster spielt bei Absteiger Ulm, Braunschweig gegen den Tabellenzehnten Nürnberg. Die Termine für die Aufstiegsspiele sind bereits fix. Der Drittligist spielt am 23. Mai zunächst auswärts beim Zweiligisten. Das Rückspiel steigt dann am 27. Mai. Anstoß ist jeweils 20:30 Uhr.

