Deutsche Meisterschaften Eine Million Euro für die Finals in Dresden: Innenminister Schuster überreicht Scheck Stand: 15.05.2025 16:19 Uhr

Der Sommer wird heiß in Dresden: Ab 31. Juli werden in der Landeshauptstadt in 20 Sportarten Meistertitel vergeben. Auf einer Pressekonferenz überreichte Sachsens Innenminister einen symbolischen Fördermittelbescheid.

Bei den Finals vom 31. Juli bis 1. August werden in Dresden 133 deutsche Meistertitel in 20 Sportarten vergeben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, heiß es bei einer Pressekonferenz in der Semperoper.

Alle Sportstätten in der Dresdner Innenstadt

Die neun Sportstätten befinden sich innerhalb eines 3,5-Kilometer-Radius um die Innenstadt. Dabei bieten die Frauenkirche, vor der die Meister im 3x3 Basketball oder Speed-Klettern ermittelt werden, oder der Theaterplatz als Austragungsort des Bogenschießens und Ziel der Triathleten, spektakuläre Kulissen für die Zuschauer, die nah an die Sportlerinnen und Sportler herankommen. Einige Sportarten, wie das Coastal Rowing oder Flag Football sind erstmals im Programm des Events.

Symbolischer Fördermittelbescheid

Sachsens Sportminister Armin Schuster übergab im Rahmen des Pressegesprächs symbolisch einen Scheck in Höhe von einer Million Euro an Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser, der den Fördermittelbescheid des Landes zur Unterstützung der Finals 2025 symbolisiert. "Sachsen ist ein herausragendes Sportland und die Finals in Dresden auszurichten, ist ein weiterer Schub für unseren Breiten- und Spitzensport. Mit dem heute übergebenen Förderbescheid über eine Million Euro setzen wir ein starkes Signal: Wir investieren gezielt in die Zukunft des Sports und unsere Nachwuchsgewinnung in Sachsen", erklärte Schuster.

ARD und ZDF übertragen live

Auch bei der fünften Auflage werden ARD und ZDF in einer Gemeinschaftsproduktion - in diesem Jahr unter Federführung des ZDF – rund 30 Stunden in den Hauptprogrammen und aktuellen Programmen der beiden Sender übertragen. Hinzu kommen die Berichterstattung online, in den Hörfunkprogrammen der ARD sowie etwa 100 Stunden Streams in den Mediatheken der beiden Sender.

dpa