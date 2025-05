Erste Pleite für DEB-Team WM-Klatsche - Schweiz zeigt Deutschland die Grenzen auf Stand: 15.05.2025 18:46 Uhr

Nach einem perfekten Start hat die deutsche Nationalmannschaft den ersten Dämpfer bei der Eishockey-WM kassiert. Die Schweiz besiegte das DEB-Team deutlich mit 5:1 (0:0, 4:0, 1:1), das zweite Drittel wurde für das Team von Bundestrainer Harold Kreis zum Desaster.

Nach einem eher höhepunktarmen ersten Durchgang, in dem Deutschlands Goalie Mathias Niederberger sein Team mit 14 Paraden aber noch vor einem noch früheren Rückstand bewahrte, brachen in den zweiten 20 Minuten alle Dämme. In der 25. Minute parierte Niederberger wieder stark gegen Ken Jäger, im Nachfassen bezwang Damien Riat den DEB-Torhüter aber dann doch noch. Nur Sekunden später erhöhte Sven Andrighetto dann aus kurzer Distanz zum 2:0 (26.).

Kreis fordert zweimal den Videobeweis - und das hat Folgen

Die Schweiz blieb am Drücker und traf nach einem Konter eiskalt zum 3:0 (27.) - doch Kreis versuchte es mit einer Challenge und war erfolgreich, es lag eine knappe Abseitsstellung vor, der Treffer zählte nicht. Beim zweiten Call dieser Art war der Bundestrainer aber nicht erfolgreich, was gleich doppelt bestraft wurde.

Nach einem Treffer von Andrighetto monierte Kreis wieder auf Abseits, die Videoüberprüfung ergab aber, dass das Tor regulär war (34.). Neben dem 3:0 bedeutete das, dass Deutschland in Unterzahl spielen musste, weil eine erfolglose Challenge als Spielverzögerung gewertet wird. Und das nutzte die Schweiz in herausragender Manier, Andrighetto überraschte Niederberger im kurzen Eck und erzielte den vierten Treffer der Eidgenossen im zweiten Drittel (36.).

Die Gruppenspiele des DEB-Teams im Überblick Spieltag Gegner Ergebnis 1 Ungarn 6:1 2 Kasachstan 4:1 3 Norwegen 5:2 4 Schweiz 0:5 5 USA 6 Tschechien 7 Dänemark

Deutschland hatte danach zwar Topchancen durch Tim Stützle, der am starken Schweiz-Goalie Leonardo Genoni scheiterte (36.), und Yasin Ehliz, der den Puck kurz vor dem gegnerischen Tor nicht mehr unter Kontrolle bekam (38.), es blieb jedoch beim deutlichen Rückstand vor dem Schlussdrittel.

Schweiz weiter beeindruckend - Deutschland jetzt gegen USA

Die Schweiz hatte schon vor dem Spiel gegen das DEB-Team ihre Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Mitfavorit USA deutlich mit 3:0 besiegt. Gegen Deutschland blieb Genoni, der auch in der 42. Minute Stützle zur Verzweiflung brachte, aber nicht ohne Gegentor. Jonas Müller erzielte in der 59. Minute den deutschen Ehrentreffer, zuvor hatte Andrighetto ein viertes Mal getroffen (49.).

Die Schweizer übernahmen durch den deutlichen Sieg vorerst die Tabellenführung in Gruppe B und verdrängten Deutschland auf Rang zwei. Am Abend kann Tschechien mit einem Sieg gegen Ungarn (20.20 Uhr) aber noch an beiden Mannschaften vorbeiziehen, am ersten Spieltag hatten die Tschechen die Schweiz nach Overtime besiegt. Für Deutschland geht es am Samstag (17.05.2025, 12.20 Uhr) gegen die USA weiter.