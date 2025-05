Mit Topleistungen zurück zum DFB? Robin Gosens zwischen Trauer und Duftmarke für Nagelsmann Stand: 09.05.2025 10:29 Uhr

Trotz seines Doppelpacks hat Robin Gosens mit AC Florenz das Finale in der Conference League verpasst. Seine starken Leistungen könnten ihm dafür aber ein Ticket für die Nations League einbringen.

Robin Gosens steckte in dem Dilemma, in dem so viele Fußballprofis hin und wieder stecken. Im Halbfinale der Conference League gegen Betis Sevilla schoss der 30-Jährige zwei Tore, er war persönlich also enorm erfolgreich, jedoch reichte es nicht für den kollektiven Triumph. AC Florenz gewann zwar das Rückspiel mit 2:1 nach 90 Minuten, nach Verlängerung stand es aber 2:2 und Sevilla jubelte nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel. Während bei Gosens nur die Trauer blieb.

Gosens: "Mein Herz weint so sehr"

"Man schießt nicht jeden Tag zwei Tore in einem Halbfinale - trotzdem stehe ich hier und bin traurig, weil ich weiß, dass es nicht gereicht hat" , sagte der Linksverteidiger. "Mein Herz weint so sehr. Es tut mir leid für die Fans und das Team. Dieses Finale wollten wir unbedingt nach Hause bringen. Wir haben alles gegeben, aber ein Detail hat das Spiel entschieden. Ich fühle mich leer."

Doch Gosens schaltete auch schnell schon wieder in den Angriffsmodus. "In der Umkleidekabine hörten wir Betis singen und ich sagte der Mannschaft, sie solle genau hinhören. Ihre Freude muss unseren Ärger zum Vorschein bringen, den wir in positive Energie umwandeln müssen. Jetzt geht es darum, neun Punkte in der Liga zu holen, um nach Europa zurückzukehren" , sagte er.

In der Serie A ist Florenz derzeit Achter, hat drei Punkte Rückstand auf Rang sieben und vier auf die Plätze vier bis sechs - im besten Fall ist also sogar noch die Champions League möglich. Im schlechtesten Fall stehen Gosens und Co. aber auch in der italienischen Liga mit leeren Händen dar.

Die Serie A macht Gosens wieder bereit für das DFB-Team

Am deutschen Flügelspieler, der bisher von Union Berlin ausgeliehen und nun für sieben Millionen Euro fest verpflichtet wurde, würde es aber nicht liegen. Gosens untermauert in dieser Saison wieder, wie sehr ihm die Serie A liegt, er zeigt Leistungen auf dem Niveau wie bei Atalanta Bergamo, wo er von 2017 bis 2022 brillierte. An 17 Pflichtspieltoren war er in dieser Saison schon direkt beteiligt.

Die Zeit in Bergamo hat Gosens damals die Tür zur Nationalmannschaft geöffnet - und seine Darbietungen in Florenz könnten ihm nun das Comeback ermöglichen. "Ich träume von der Teilnahme an beiden Sachen" , sagte der 23-fache Ex-Nationalspieler kürzlich im Interview mit RTL über eine Nominierung für das Final-Four-Turnier in der Nations League im Sommer und die WM 2026.

Robin Gosens trainiert mit dem DFB-Team

Gosens weiter: "Für mich wird die Nationalmannschaft immer das Größte bleiben, was man auf individueller Ebene im Fußball erreichen kann. Das ist für mich die höchste Auszeichnung, sein Land vertreten zu dürfen. Und solange der Bundestrainer mir nicht ins Gesicht gesagt hat, dass die Tür für immer zu ist, werde ich immer dran glauben."

Florenz-Coach Palladino sauer wegen Nicht-Nominierung

Sein Klub-Trainer Raffaele Palladino war offenbar schon sehr überzeugt davon, dass sich Gosens bereits für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien (2:1, 3:3) eigentlich eine Berücksichtigung verdient hatte. "Ich sage es ehrlich: Ich bin über die fehlende Nominierung überrascht. Ich bin nicht Bundestrainer, aber Gosens spielt eine großartige Saison und punktet auch in der Offensive" , sagte er. Gosens sei ein "Fixpunkt des ganzen Teams" , ein "Kapitän ohne Binde" und "einer der besten Verteidiger in der Serie A".

Und der Spieler sagte damals: "Ich hoffe, Deutschland wird früher oder später kommen. Im Moment ist die Entscheidung gefallen und es liegt an mir, sie zu respektieren. Jetzt konzentriere ich mich auf die Fiorentina und will hier mein Bestes geben." Und das gelang ihm ziemlich gut - anders als seinen DFB-Konkurrenten auf der linken Seite. Nico Schlotterbeck ist verletzt und wird in der Nations League ausfallen, David Raum war verletzt und spielt keine gute Rückrunde.

Bundestrainer Nagelsmann will den Titel - mit Gosens?