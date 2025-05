Jupp Heynckes wird 80 Weltkarriere – Vom Pferdewagen auf den Fußballthron Stand: 09.05.2025 08:53 Uhr

Jupp Heynckes wird am 9. Mai 80 Jahre alt. Als Spieler war er ein Stürmer von Extraklasse. Als Trainer erlangte er Weltruhm. Die Sportschau zeichnet seinen Weg nach, ein großer Kreis, der in seiner Heimat Mönchengladbach anfängt und endet.

Von Stephan Klemm

Was für ein erfolgreicher Spieler Jupp Heynckes war, wird mit einem musealen Trick optisch greifbar. 299 weiße Bälle empfangen den Besucher einer aktuellen Ausstellung bei Heynckes' Heimatklub Borussia Mönchengladbach. 299 – so viele Tore hat der einstige Meisterstürmer Heynckes in 400 Spielen für seinen Verein geschossen. Die Klub-Statistiker haben sogar herausgefunden, dass er mit Ausnahme der 38., 44., und 49. in jeder Spielminute traf. An diesem Freitag wird nun eine andere Zahl viel wichtiger für Heynckes, eine runde, dann wird der berühmte Fußballer und noch berühmtere Trainer 80 Jahre alt.

Heynckes selbst war nicht bei der Ausstellungseröffnung dabei, es gehe ihm gut ließ er verlauten, aber er meide derzeit große Menschenaufläufe. Am Vorabend jedoch schlenderte er mit seiner Frau Iris durch den im Borussia-Museum aufgestellten Heynckes-Parcours und war besonders gerührt, den Tränen nah, als er eine Tafel entdeckte, die seine Kindheit zeigte und seine Anfänge beschrieb: Mutter Anna bringt das Baby Josef auf einem von Vater Matthias gelenkten Pferdewagen vom Krankenhaus heim nach Holt im Westen von Mönchengladbach und zu den anderen acht Geschwistern, eine Schwester kommt später noch hinzu.

Netzer: "Jupp war unser Bester"

Der Junge Josef Heynckes half als Milchmann aus, stellte Kegel auf Kegelbahnen auf, sammelte Alteisen und Stoffreste, und niemand konnte ahnen, dass er mal eine Weltkarriere hinlegen würde, gleich eine doppelte. Als Spieler und als Trainer. Der Spieler Jupp Heynckes, Stürmer, hochbegabt als Fußballer, setzte Maßstäbe im Gladbacher Trikot. Günter Netzer, sein Mitspieler, sagt: "Jupp war in allen Belangen unser bester Fußballspieler."

Jupp Heynckes (l.) neben Günter Netzer.

Den ersten Liga-Triumph seines Klubs im Jahr 1970 verpasste Heynckes, weil er ab 1967 drei Jahre für Hannover 96 spielte. Doch er kam in der Spielzeit 1970/1971 zurück an den Bökelberg, in dessen Schatten er einst sein erstes Haus baute, und wurde am Ende der Spielzeit erstmals Meister.

Heynckes war auch Nationalspieler – 39 Länderspiele, 14 Tore – und wurde als Stammspieler Europameister 1972 sowie 1974 auch Weltmeister. Doch bei der WM verletzte er sich im zweiten Spiel gegen Chile am Knie, wurde zwar im Verlauf des Turniers wieder fit, spielte allerdings nicht mehr. In der folgenden Bundesliga-Saison, erzählt Heynckes, "habe ich aus Enttäuschung und Bitternis meine ganze Motivation gezogen." Es wurde Heynckes' beste Saison. Erneut gewann Gladbach die Meisterschaft, Heynckes sicherte sich mit 30 Treffern die Torjägerkanone und führte die Borussia zum UEFA-Cup-Triumph gegen Twente Enschede.

Die Europameister von 1972

Udo Latteck als Mentor

Auch 1976 und 1977 wurde er mit Gladbach Meister und 1978 fehlten letztlich nur ein paar Tore im Duell mit dem punktgleichen 1. FC Köln. Beim 12:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund traf der wegen einer hartnäckigen Knieverletzung infolge einer Meniskusoperation nur eingeschränkt einsetzbare Heynckes fünfmal, es reichte dennoch nicht für den Titel. Es war im Alter von 33 Jahren zudem Heynckes' letzte Partie als Spieler. Er wurde daraufhin Co-Trainer unter Udo Lattek bei seinem Klub.

Ein Jahr später übernahm Heynckes die Borussia als Coach, blieb acht Jahre, hatte den jungen Lothar Matthäus im Team, doch große Erfolge blieben aus. In dieser Zeit war Heynckes ein Lernender, ein strenger und vor allem ehrgeiziger Trainer, wie Matthäus berichtet, "der nicht verlieren konnte."

Trainer Udo Lattek (re.) und Co-Trainer Jupp Heynckes

Meister mit den Bayern

In Gladbach aber ging es nicht voran, Titel zu holen empfand er angesichts der ständigen Verkäufe von Topspielern als unmöglich. Er verließ seinen geliebten Heimatverein und ging zum FC Bayern. Dort entwickelte sich eine Lebensfreundschaft mit Uli Hoeneß. Und dort holte er 1989 seine erste Meisterschaft als Trainer. Unvergessen, für ganz Fußball-Deutschland.

Damals, kurz vor der Saisonentscheidung, saß Heynckes in einer illustren und heute legendären TV-Runde im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Dort wurde er permanent von Christoph Daum angegriffen, dem Trainer des Titel-Konkurrenten 1. FC Köln. Hoeneß verteidigte Heynckes heroisch gegen Daum und die Dinge nahmen kurz darauf ihren Lauf. Heynckes' Bayern bezwangen Daums Kölner in Müngersdorf mit 3:1. Bayern wurde Meister.

Jupp Heynckes (r.) auf der Trainerbank neben Uli Hoeneß.

Nach seiner Zeit bei den Bayern tingelte Heynckes Anfang der 90er durch diverse Ligen, war zunächst Trainer bei Atletic Bilbao, dann bei Eintracht Frankfurt. Dort legte er sich mit den Stars Yeboah, Okocha und Gaudino an, die später sogar suspendiert wurden. Doch diese Maßnahme erwies sich als Fehler, Heynckes verließ den Klub im Streit.

Auf dem Thron bei Real Madrid

Danach ging er wieder nach Spanien, diesmal zu CD Teneriffa und schließlich zu Real Madrid. Beim Weltklub wurde er trotz des Gewinns der Champions League 1998 nach einer Saison entlassen, denn in der Liga wurde Real nur Vierter. Es folgten Engagements bei Benfica Lissabon, wieder in Bilbao und jeweils erfolglose Monate bei Schalke 04 und bei seiner Borussia in Mönchengladbach. Bei beiden Engagements wurde er entlassen. Heynckes galt als erledigt.

Doch dann kam der Anruf aus München. Uli Hoeneß. Nach einer Pause von zwei Jahren sagte Heynckes seinem Freund im April 2009 als Retter für fünf Spiele zu. Er gewann viermal, hinzu kam ein Unentschieden, womit die Bayern noch Platz zwei erreichten. Heynckes war wieder im Spiel. Und es sollte nicht der letzte Rettungsanruf von Hoeneß sein.

Trainerauferstehung

Nach diesem Kurzeinsatz erlebte er eine Art Trainerauferstehung, Heynckes übernahm von 2009 bis 2011 Bayer Leverkusen und erreichte die Plätze vier und zwei in der Meisterschaft – mit inzwischen 64 Jahren altersmilde im Auftritt und dennoch modern in der Taktik. Damit machte sich Heynckes interessant für eine dritte Amtszeit bei den Bayern, die 2013 mit dem Triple endete: Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Triple-Trainer mit dem FC Bayern 2013

Im Oktober 2017 kehre er, nun bereits 72 Jahre alt, noch einmal zurück nach München, um die Saison zu retten. Heynckes wurde mit dem Klub Meister, zum vierten Mal in seiner Karriere.