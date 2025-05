WDR-Sport Jupp Heynckes bekommt Sonderausstellung zu seinem 80. Geburtstag Stand: 30.04.2025 19:10 Uhr

Anlässlich des 80. Geburtstages von Jupp Heynckes startet am 1. Mai eine Sonderausstellung in Mönchengladbach.

299 Bälle hängen an der Wand. Für jedes Tor, das Heynckes für Borussia Mönchengladbach geschossen hat, einer. In der Sonderausstellung ist aber noch viel mehr zu sehen: Von originalen Trikots und Schuhen über Wimpel bis zu aufwendig produzierten Videoinstallationen.

Heynckes mit Tränen bei der Eröffnung

Die Gladbacher Vereinslegende Jupp Heynckes, der am 9. Mai 80 Jahre alt wird, zeigt sich nur noch selten in der Öffentlichkeit. Am Dienstag hatte er sich die Ausstellung in der "Fohlenwelt" mit seiner Frau allerdings angeschaut. Museumsleiter Matthias Rech sagt, dass das sehr emotional war.

Er hat die ein oder andere Träne verdrückt und war sehr begeistert. Für uns und das Team ist es das schönste Kompliment, wenn der Protagonist hier steht und nach Worten ringt.

Matthias Rech, Museumsleiter

Nach seiner Profikarriere als Spieler war Jupp Heynckes erfolgreicher Trainer: Unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Bayern München und Real Madrid.

Die Ausstellung hat in der "Fohlenwelt" Platz gefunden.

Ab dem 1. Mai ist die Sonderausstellung "Jupp Heynckes - Torjäger - Trainer - Legende" im Borussia-Museum "Fohlenwelt" zu den regulären Öffnungszeiten für Besucher geöffnet.