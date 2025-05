Vor dem Start der Eishockey-WM Hygge, Hockey, Herning - DEB-Team will loslegen Stand: 09.05.2025 11:54 Uhr

Zum zweiten Mal wird in Dänemark eine Eishockey-Weltmeisterschaft ausgetragen. Nicht nur in Dänemark, sondern auch in Schweden. Genauer in Stockholm, in dessen berühmten "Globen" auch die Medaillen vergeben werden. Deutschland aber spielt in einer Halle, deren Sitze an einen Uni-Hörsaal erinnern, und in einer Stadt, die ziemlich gelassen wirkt, angesichts der Größe des Ereignisses, das auf ihre 50.000 Einwohner zurollt.

Die Bredgade in Herning ist eine gerade, etwa 800 Meter lange Fußgängerzone, die gerade den Kokon der gemütlichen Geschäftigkeit verlässt und sich auf das große Fan-Durcheinander aus aller Welt vorbereitet. Die Geschäfte sind nicht sonderlich aufregend, und die Häuser sind es auch nicht. Doch überall wird noch geschraubt und geschoben, werden Tische und Stühle angeordnet, kleine Eishockeyfelder eingerichtet oder Papierfähnchen in Blumenbeete gesteckt oder große Lautsprecher eingehangen.

Die Fußgängerzone in Herning.

In einem Straßenlokal sitzen ein paar Schweizer zusammen und trinken Bier, so wie man das beispielsweise im Sauerland macht: aus vielen Gläsern, die in einem Holzbrett mit runden Vertiefungen serviert werden. Die Schweizer trinken aber leise, vermutlich, weil sie Schweizer sind und natürlich, weil sie mitten in Herning sitzen, das sich erst noch zu Ende verwandeln muss.

Zweite Eishockey-WM in der Provinz

Herning hat Routine mit diesen sportlichen Großveranstaltungen. Im Winter erst waren die weltbesten Handball-Nationen zur WM in der Stadt, die angeblich 50.000 Einwohner zählt. Eine Eishockey-WM gibt es hier auch schon zum zweiten Mal, und der FC Midtjylland zählt zu den besten Fußballvereinen des Landes. Alles jedoch kein Grund zur Aufregung. Eher zur Hygge. So steht es jedenfalls auf den großen Stoffbahnen geschrieben, die quer über die Bredgade gespannt worden sind: Hygge Hockey Herning.

Die Eishalle in Herning

Und natürlich steht Hygge ganz vorn in dieser Aufzählung, denn Hygge beschreibt ein dänisches Grundgefühl: die gemütliche Gelassenheit. Und so lernt man als Nicht-Däne recht schnell, dass es völlig normal ist, auf kilometerlangen, kerzengeraden Landstraßen keinesfalls schneller als Tempomat-gestützte 78 Stundenkilometer zu fahren, weil an den Seiten ja auch der blühende Raps so wunderbar leuchtet.

DEB-Team im Schoß der Vorfreude

Hier wäre nun inhaltlich der Sprung zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft möglich und auch nötig. Denn tatsächlich leuchtet hier vermehrt die Vorfreude auf, und die Hygge hat die Mannschaft längst umschlossen. Der Bundestrainer wirkt auch wieder zuversichtlicher. Vor ein paar Tagen noch, nach der missglücken Generalprobe gegen die USA, schaute Harry Kreis noch sehr ernst, wollte aber auf keinen Fall ernste Fragen gestellt bekommen.

Nun aber, nach ein paar Tagen Hygge Hockey Herning, sind die langen Gesichter vergessen. "Die Jungs haben genug vom Training" , sagt Harry Kreis. "Sie wollen jetzt endlich loslegen." Ein paar Schritte weiter steht Moritz Seider und muss zum wiederholten Mal darüber berichten, was ihm das "C" auf der Brust bedeutet. Und muss alle Antworten umschiffen, die seine Ausnahmestellung in dieser Mannschaft unterstreichen könnten. "Wir wollen endlich losgelassen werden", sagt der Seider noch, ehe er von den Journalisten endlich freigegeben wird.

Auf dem Eis hätte Seider einfach den Körper vorgeschoben und seinen Gegenüber sauber der Nase lang aufs Eis geschickt. Nach wie vor ist es erstaunlich, dass dieser junge Mann mit dem sanften Gesicht ein so gefürchteter, körperlich intensiver Verteidiger ist, der seit drei Jahren schon in der gesamten NHL zu den Besten seines Berufsstandes zählt.

Er kommt, er kommt nicht...

Übrigens sorgt selbst die möglicherweise vergebliche Hoffnung auf die Ankunft von Tim Stützle für irgendeine "Anti-Hygge". Der Star-Angreifer von den Ottawa Senators gibt nach wie vor Rätsel auf. Kommt er? Kommt er nicht? Daumen hoch, Daumen runter – keiner weiß was, aber irgendwie ist das im Moment auch nicht so wichtig. Das kann sich natürlich schnell ändern, wenn der sportliche Ertrag an den ersten Spieltagen ausbleibt.

Gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen sind drei Siege mit neun Punkten vorgesehen, fest einzuplanen sind sie nicht. "Das ist überhaupt nicht unsere Denkweise, dass wir irgendwas als selbstverständlich annehmen oder eine Mannschaft als schwachen Gegner einstufen", sagt Harry Kreis noch und Widerspruch ist an dieser Stelle ausdrücklich nicht erlaubt. Hygge hin oder her.