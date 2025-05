NHL-Playoffs Draisaitl lässt Oilers in der Overtime jubeln Stand: 09.05.2025 07:45 Uhr

Die Hälfte ist geschafft: In der zweiten Runde der NHL-Playoffs sind die Edmonton Oilers mit 2:0 gegen die Vegas Golden Knights in Führung gegangen. Leon Draisaitl sorgte beim 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) nach Verlängerung für den zweiten Auswärtssieg.

Der beste Torschütze der regulären Saison und Kandidat auf den MVP-Award entschied die Partie mit seinem Treffer in der 16. Minute der Overtime. Mit einem Handgelenkschuss beendete Draisaitl das Spiel, es war der fünfte Playofftreffer für ihn und der zweite Sieg in der Best-of-seven-Serie für die Oilers. Schon beim ersten Spiel in Las Vegas hatte der deutsche Eishockey-Star mit einem Tor und einer Vorlage einen großen Anteil am Sieg.

Doppelpack von Olofsson lässt Golden Knights hoffen

Vegas-Star Victor Olofsson brachte die Gastgeber in Führung (9. Minute), die Oilers schlugen mit einem dreifachen Schlag innerhalb von sechs Minuten durch Jake Walman (32.), Vasily Podkolzin (36.) und Darnell Nurse (38.) im zweiten Drittel zurück, ehe William Karlsson (39.) wieder verkürzte. Nachdem Evander Kane auf 4:2 erhöhte (42.), sorgten Olofsson (45.) und Alex Pietrangelo (52.) für die Verlängerung - in der Edmonton Druck machte und schließlich von Draisaitl erlöst wurde.

Western Conference, Halbfinale Partie Letztes Spiel Stand in den Playoffs Winnipeg Jets - Dallas Stars 2:3 0:1 Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 4:5 n.V. 0:2

Weiter geht die Serie in Edmonton, in der Nacht auf Sonntag (MESZ) steigt dort Spiel 3, die vierte Partie findet zwei Tage später ebenfalls in der kanadischen Metropole statt. Im möglichen Finale der Western Conference wären die Winnipeg Jets oder Dallas Stars der Gegner, dort führt Winnipeg mit 1:0.

Eastern Conference, Halbfinale Partie Letztes Spiel Stand in den Playoffs Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 4:3 2:0 Washington Capitals Carolina Hurricanes 3:1 1:1