NHL-Playoffs Maple Leafs schocken Panthers Stand: 08.05.2025 08:35 Uhr

Die Toronto Maple Leafs haben in den NHL-Playoffs gegen die Florida Panthers den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Dem Meister aus Florida, mit Nico Sturm in seinen Reihen, droht schon in den Conference-Halbfinals das Aus.

Mitch Marner wurde zum Matchwinner für die Toronto Maple Leafs, der kanadische Stürmer erzielte am Dienstagabend (07.05.2025, Ortszeit) den 4:3-Siegtreffer, der eine 2:0-Führung in der Halbfinalserie gegen den Meister aus Florida bedeutete.

Für Marner war es die Fortsetzung einer ohnehin schon ereignisreichen Woche, am Sonntag war er zum ersten Mal Vater geworden. "Wir erleben gerade eine sehr aufregende Zeit zuhause" , sagte Marner nach dem Spiel bei ESPN, dass er nun auch für den Sieg sorgte, sei ein "sehr besonderes Gefühl" .

Der Abend in Toronto brachte aber noch eine weitere schöne Geschichte: Torhüter Joseph Woll sorgte mit insgesamt 25 abgewehrten Schüssen dafür, dass die Führung für die Maple Leafs bis zur Sirene Bestand hatte. Woll stand für den etatmäßigen Goalie Anthony Stolarz im Kasten. Stolarz musste in Spiel eins nach einem Ellenbogenschlag von Panthers-Mittelstürmer Sam Bennett verletzt vom Eis.

"Es ist etwas, worauf ich vorbereitet sein muss" , sagte Woll, der erstmals seit dem 17. April wieder von Beginn an im Kasten stand. "Wenn es darauf ankommt, dann bin ich bereit."

Torontos Coach Craig Perube sprach im Anschluss von einer "sehr beeindruckenden, abgeklärten" Vorstellung seiner Nummer zwei im Kasten: "Er war immer aufmerksam und hat die Ruhe bewahrt, auch im dicksten Verkehr."

Toronto mit 2:0 vorne - Serie geht nach Florida

Die Maple Leafs, in der regulären Saison das beste Team der Atlantic Division, haben nun auch in der Best-of-Seven-Serie gegen den Meister vorgelegt und den Heimvorteil gewahrt. Spiel drei und Spiel vier finden nun aber in Florida statt.

Western Conference, Halbfinale Partie Letztes Spiel Stand in den Playoffs Winnipeg Jets - Dallas Stars 2:3 0:1 Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 2:4 0:1

Eastern Conference, Halbfinale Partie Letztes Spiel Stand in den Playoffs Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 4:3 2:0 Washington Capitals Carolina Hurricanes 1:2 n.V. 0:1