Playoffs in der NHL Sturm mit Panthers in der zweiten Runde

Nico Sturm und die Florida Panthers haben mit einem ungefährdeten Auswärtssieg die zweite Playoff-Runde in der nordamerikanischen Profiliga NHL erreicht.

Der Titelverteidiger gewann das fünfte Spiel der Serie bei den Tampa Bay Lightning mit 6:3. Matchwinner war der Finne Eetu Luostarinen, der einen Treffer selbst erzielte und drei weitere Tore auflegte.

Nationalspieler Sturm, dem im Erfolgsteam eine kleinere Rolle zukommt, stand in einer lange ausgeglichenen Partie gut acht Minuten auf dem Eis, ohne für Zählbares zu sorgen. 2022 hat der Center mit Colorado Avalanche den Stanley Cup bereits gewonnen, beim Titelgewinn der Panthers vergangenes Jahr war er nicht beteiligt.

Tampa Bay hatte in der regulären Saison noch mehr Punkte geholt als der Meister, war in den Play-offs nun aber weitgehend chancenlos und schied zum dritten Mal hintereinander in der ersten Runde aus.

Jetzt eventuell gegen Stützle-Team

In der zweiten Runde könnte es zu einem deutschen Duell mit Tim Stützle kommen. Dafür müsste der Viersener mit den Ottawa Senators allerdings beide noch ausstehenden Partien gegen die Toronto Maple Leafs gewinnen. Derweil zogen auch die Washington Capitals in die nächste Runde ein.

Das Team um den Ausnahmestürmer Alexander Owetschkin setzte sich ebenfalls in fünf Partien gegen die Montreal Canadiens durch und trifft nun auf die Carolina Hurricanes. Owetschkin, seit wenigen Wochen der erfolgreichste NHL-Torschütze in der Geschichte, hatte das entscheidende 4:1 mit seinem vierten Treffer in den diesjährigen Playoffs eröffnet.

Achtelfinale (Best of Seven) Partie Letztes Spiel Stand in den Playoffs Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 0:4 3:2 Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:4 n.V. 4:1 Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 3:2 n.V. 3:2 L.A. Kings - Edmonton Oilers 1:3 2:3 Montreal Canadiens - Washington Capitals 4:1 1:4 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 6:3 4:1 St. Louis Blues - Winnipeg Jets 3:5 2:3 Dallas Stars - Colorado Avalanche 6:2 3:2 Fettgedruck: Team in der nächsten Runde