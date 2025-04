Playoffs in der NHL Erneuter Rückschlag für Stützle im "Battle of Ontario" Stand: 23.04.2025 07:54 Uhr

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle muss in seiner ersten Playoff-Serie in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter auf seinen ersten Sieg warten. Gegen Toronto gab es für seine Ottawa Senators erneut einen Rückschlag.

Im zweiten Spiel bei den Toronto Maple Leafs unterlag der Ex-Mannheimer 2:3 nach Verlängerung. Es war die zweite Niederlage nach dem bitteren 2:6-Auftakt. In der Best-of-seven-Serie steht es somit 0:2. Auch eine ansprechende Leistung des Deutschen, inklusive einer Vorlage, konnte das Spiel nicht mehr drehen.

Ottawa nach zwei Niederlagen bereits unter Zugzwang

"Wir haben nicht aufgegeben und unser Spiel am Ende genau so gespielt, wie wir das wollen" , sagte Senators-Verteidiger Thomas Chabot: "Es ist schade, in der Verlängerung zu verlieren, aber wir können trotzdem etwas Positives daraus mitnehmen vor den Heimspielen."

Früh lag der Klub aus Kanadas Hauptstadt im "Battle of Ontario" mit 0:2 hinten, rettete sich mit dem 2:2 noch in die Verlängerung. Dort gelang Torontos Max Domi dann aber bereits nach drei Minuten der Siegtreffer. Stützle ist in der Nacht auf Samstag (1 Uhr) erneut gefragt. Sollte auch dieses Spiel verloren gehen, müssten der 23-Jährige und sein Team alle vier verbleibenden Spiele gewinnen.