Playoffs in der NHL Bei Draisaitl-Comeback - Oilers verlieren Playoff-Auftakt 22.04.2025

Der kanadische NHL-Vizemeister um den deutschen Torschützenkönig Leon Draisaitl hat sein Auftaktspiel bei den Los Angeles Kings nach einer bemerkenswerten Aufholjagd mit 5:6 verloren. Kurz vor Ende fiel der entscheidende Treffer.

Der beste Angreifer der National Hockey League verkürzte beim am Ende wilden 5:6 (2:0, 2:1, 2:4) gegen die Los Angeles Kings zum zwischenzeitlichen 1:4 und bereitete später auch noch das 5:5 durch Mitspieler Connor McDavid (59.) vor. Die Auftaktpleite gegen den Rivalen aus Kalifornien gab es dennoch. Als alles bereits nach Verlängerung aussah, schoss Phillip Danault das Siegtor (60.).

Draisaitl mit starkem Comeback nach Verletzung

Draisaitl kam erstmals seit dem 3. April zum Einsatz. Damals hatte er sich in der Hauptrunde eine Verletzung am Unterkörper zugezogen. Danach verpasste der gebürtige Kölner sieben Hauptrundenspiele und meldete sich gegen die Kings mit einem Treffer und Assist eindrucksvoll zurück. Für den 29-Jährigen, der sich mit 52 Toren erstmals in seiner NHL-Karriere die "Maurice Richard Trophy" für den besten Torjäger der NHL verdiente, ist es der nächste Anlauf Richtung Traumziel Stanley Cup .

Die Oilers und Kings treffen zum vierten Mal nacheinander in der ersten Runde aufeinander. Im Dauerduell hatte zuletzt immer Edmonton die Oberhand behalten, wie auch im Vorjahr (4:1). Los Angeles unterstrich zum Auftakt allerdings seine momentane Heimstärke, kein anderes Team war in der abgelaufenen Hauptrunde zu Hause erfolgreicher gewesen. In der Nacht zu Donnerstag treffen die Teams erneut aufeinander.