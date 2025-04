Eishockey-Legende Gretzky überholt Ovechkin stellt neuen Tor-Rekord in der NHL auf Stand: 06.04.2025 20:15 Uhr

Alexander Ovechkin hat am Sonntag NHL-Geschichte geschrieben. Nach seinem Treffer bei den New York Islanders ist der 39-Jährige von den Washington Capitals der erfolgreichste Torschütze der Historie in der amerikanischen Eishockey-Liga.

Mit seinem 895. NHL-Treffer überholte Ovechkin Kanadas Legende Wayne Gretzky, mit dem er unter der Woche gleichgezogen hatte. Der Russe erzielte bei der 1:4-Niederlage seiner Washington Capitals bei den New York Islanders im zweiten Drittel den 1:2-Anschlusstreffer, der großen Jubel auslöste. Ovechkin ließ sich bäuchlings aufs Eis fallen, rutschte ein paar Meter und wurde dann von seinen Teamkollegen heftig umarmt.

"Ich habe es immer gesagt: Es ist ein Teamsport. Ohne meine Jungs, ohne die Organisation, ohne die Fans, ohne die Trainer würde ich niemals hier stehen und hätte niemals 'The Great One' überholen können" , sagte Ovechkin bei seiner Ehrung am Hallenmikrofon.

Bei den Punkten wird Gretzky deutlich vor Ovechkin bleiben

Gretzky, heute 64 Jahre alt, hatte in 1.487 Einsätzen 894 Tore verbucht, Ovechkin benötigte ebenfalls 1.487, um ihn an der Spitze abzulösen. Bei den Punkten liegt Gretzky aber noch ganz klar vorne, er hat insgesamt 2.857 gesammelt, Ovechkin liegt nach dem Rekordtor bei 1.617.

Gretzkys Rekord schien einst unerreichbar, Ovechkin hatte aber bereits vor einigen Jahren gesagt, dass er die historische Bestmarke erreichen wolle. Der Stürmer spielt seit 2004 für die Capitals, damals hatte die Franchise den Russen beim Draft an erster Stelle ausgewählt. Gretzky lief in seiner Karriere für die Edmonton Oilers, die Los Angeles Kings, die St. Louis Blues und die New York Rangers auf. 1999 beendete er seine Karriere.

Kritik an Ovechkin wegen Sympathie für Putin

Der gebürtige Moskauer Ovechkin ist einer der prominentesten Sportler in Russland. Der zweimalige Familienvater steht aber vor allem im Ausland in der Kritik, da er sich nie von Russlands Präsident Wladimir Putin distanziert oder den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt hat. Wegen seiner offen zur Schau getragenen Sympathie für den Kremlchef gilt Ovechkin in Moskau als "unser Mann in Amerika" .