Playoffs in der NHL Der harte Kampf um den Stanley Cup beginnt Stand: 18.04.2025 11:57 Uhr

Die Playoffs in der NHL stehen kurz bevor und Leon Draisaitl startet mit den Edmonton Oilers den nächsten Angriff auf den Stanley Cup - alles Wichtige zur Endrunde.

Die wirklich heiße Phase der NHL-Saison beginnt mit den Playoffs. Die beste Eishockey-Liga der Welt geht in der Nacht zum Sonntag (20.4.2025) in die entscheidende Phase. Und so läuft die Endrunde ab:

In welchem Modus werden die NHL-Playoffs ausgespielt?

Die Playoffs werden im Best-of-Seven-Modus ausgespielt. Die Mannschaft, die als erstes vier Spiele gewonnen hat, ist eine Runde weiter. Zunächst spielt das besser platzierte Team aus der Hauptrunde zweimal zu Hause, es besitzt auch in den möglichen Partien fünf und sieben den Heimvorteil. Bis zur Endspielserie wird untereinander in den beiden Conferences gespielt, im Stanley-Cup-Finale trifft dann der Sieger der Eastern auf den der Western Conference. Insgesamt 16 Teams nehmen teil.

Wie qualifizieren sich die Teams für die Playoffs?

Das ist ein wenig komplizierter: Die NHL ist in zwei Conferences eingeteilt: Eastern und Western Conference. Die Conferences sind noch in jeweils zwei Divisions unterteilt: Atlantic und Metropolitan Division im Osten, Central und Pacific Division im Westen. In einer Division sind jeweils acht Teams. Die besten drei Teams der zwei Divisionen je Conference sind für die Playoffs qualifiziert. Hinzu kommen die zwei besten Wild Card-Teams der Conference.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Playoff-Start: 19. April; 2. Runde: ab Mitte Mai; Conference Finals: ab Anfang Juni; Finals: ab 14. Juni 2025

Welche Teams sind dabei und welche Paarungen gibt es?

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning - Florida Panthers, Washington Capitals - Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes - New Jersey Devils

Western Conference: Winnipeg Jets - St. Louis Blues, Dallas Stars - Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights - Minnesota Wild, Los Angeles Kings - Edmonton Oilers

Wer macht den Auftakt?

Die Erste Runde startet mit zwei Spielen in der Western Conference zwischen den Winnipeg Jets und den St. Louis Blues (Sonntag, 0 Uhr) sowie zwischen den Dallas Stars und der Colorado Avalanche (Sonntag, 2:30 Uhr).

Wer sind die Favoriten?

Es gibt einige Favoriten: Am ehesten zuzutrauen ist der Titel wohl den Edmonton Oilers um Torschützenkönig Leon Draisaitl und Connor McDavid, der Colorado Avalanche, dem Vorjahressieger Florida Panthers mit Nico Sturm oder den formstarken Toronto Maple Leafs. Die Winnipeg Jets und die Washington Capitals gehören als die besten Teams der Western bzw. Eastern Conference ebenfalls zum Favoritenkreis.

Welche deutschen Profis konnten den Stanley Cup bisher gewinnen?

Uwe Krupp (1996/Colorado Avalanche und 2002/Detroit Red Wings), Dennis Seidenberg (2011/Boston Bruins), Tom Kühnhackl (2016 und 2017/Pittsburgh Penguins), Philipp Grubauer (2018/Washington Capitals) und Nico Sturm (2022/Colorado Avalanche).

Nico Sturm konnte mit den Colorado Avalanche 2022 denn Stanley Cup gewinnen.

Auf welche Spieler gilt es zu achten?

Neben Draisaitl ist Connor McDavid bei den Oilers der herausragende Akteur. Der Kanadier gilt als bester Eishockey-Spieler der Welt - der jedoch noch keinen Stanley Cup gewonnen hat.

Zweimal in Folge sicherte sich nun schon Nikita Kutscherow von Tampa Bay Lightning die Art Ross Trophy für den Scorerkönig der Regular Season. Der Russe ist ebenso für Spektakel verantwortlich wie Nathan McKinnon von der Avalanche. Auch Alexander Owetschkin (Washington) gehört nach seinem NHL-Torrekord zu den "Players to watch".