NHL Draisaitl in Endauswahl um MVP-Auszeichnung Stand: 01.05.2025 17:46 Uhr

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl ist für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler (MVP) der NHL-Hauptrunde nominiert.

Wie die nordamerikanische Profiliga am Donnerstag mitteilte, steht der beste Torjäger der Regular Season von den Edmonton Oilers in der Endauswahl. Der Kölner konkurriert mit Torhüter Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) und dem besten Scorer Nikita Kutscherow (Tampa Bay Lightning) um die Hart Memorial Trophy.

Für Draisaitl wäre es nach der Saison 2019/20 bereits die zweite Auszeichnung zum Most Valuable Player der besten Liga der Welt. Auch in diesem Jahr stehen die Chancen vielversprechend, mit 52 Treffern in 71 Spielen gewann der 29-Jährige mit einigem Vorsprung die Torjäger-Wertung. Der Russe Kutscherow kam derweil in 78 Partien auf insgesamt 121 Punkte (37 Tore, 84 Vorlagen) - Draisaitl verbuchte 106. Hellebuyck überzeugte mit einem Gegentorschnitt von 2,01 in 63 Spielen, von denen er 47 gewann (Bestwert unter den Torhütern).

