BR24 Sport Der Herr des Triples – Jupp Heynckes wird 80

Jupp Heynckes feiert seinen 80. Geburtstag. Als Spieler war er Teil der Gladbacher "Fohlen-Elf", wurde Welt- und Europameister. Als Trainer machte er sich beim FC Bayern unsterblich und hat nicht nur bei Uli Hoeneß einen ganz besonderen Stellenwert.

Von Raphael Weiss

"Jupp, Jupp, Jupp, Jupp", tönten tausende Stimmen – angeleitet von Franck Ribéry – im Sommer 2013 über den Münchner Marienplatz. Der Trainer Jupp Heynckes hatte den Höhepunkt seines Schaffens erreicht. Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League: Unter Heynckes gelang in dessen dritten seiner vier Amtszeiten beim FC Bayern, was noch kein Trainer vor ihm in München geschafft hatte.

Ob Heynckes auch an seinem 80. Geburtstag so ausgiebig gefeiert wird wie damals, als er auf dem Rathausbalkon als Anführer der "Super-Bayern" die Triple-Trophäen präsentierte, ist fraglich. Viele Gratulanten wird er aber garantiert haben. Ob bei Borussia Mönchengladbach, Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, Real Madrid oder Bayer Leverkusen – bei all seinen Karrierestationen ist der Name Heynckes einer, auf den man mit Wohlwollen zurückblickt. Als eines von zehn Kindern, Ehemann und Vater sind ihm zahlreiche Glückwünsche garantiert.

Hoeneß' emotionale Botschaft an Heynckes: "Warst immer da"

Auch Uli Hoeneß wird "Don Jupp" mit Sicherheit beglückwünschen. "Du bist ein Freund, für den ich durch dick und dünn gehe", schrieb der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters in einem Beitrag für das Klubmagazin "51". "Du warst immer da, wenn der FC Bayern dich gebraucht hat", so Hoeneß.

Mit Heynckes verbinde ihn eine außergewöhnliche Beziehung. "Wenn ich auf all die Trainer zurückblicke, die wir bei Bayern hatten, bist du derjenige, zu dem ich bei aller Wertschätzung für die anderen großen Persönlichkeiten wie Ottmar Hitzfeld, Pep Guardiola, Udo Lattek, Carlo Ancelotti oder Louis van Gaal emotional die tiefste Verbindung habe", so Hoeneß.

Spieler Heynckes: Weltmeister und Teil der "Fohlen-Elf"

Heynckes ist gelernter Stuckateur – die Ausbildung hatte großen Einfluss auf sein Leben, schließlich lernte er dort seine Frau Iris kennen. Beruflich verwirklichte er sich in diesem Handwerk nicht, dafür aber als Fußballer. Heynckes war Teil der legendären "Fohlen-Elf", bei der er mit Berti Vogts und Günter Netzer viermal die deutsche Meisterschaft, den DFB- und UEFA-Pokal gewann. 168 Tore erzielte er in 226 Bundesligaspielen für die Borussia. Beim bislang höchsten Sieg der Bundesliga-Geschichte, einem 12:0 gegen Borussia Dortmund, traf Heynckes fünfmal. Mit der Nationalmannschaft feierte der Weltklasse-Stürmer den Triumph bei der Heim-WM 1974, zwei Jahre zuvor war er Europameister geworden.

Welttrainer und zweifacher Champions-League-Sieger

Als Trainer setzte er seine Weltkarriere fort. Mit dem FC Bayern holte er viermal die deutsche Meisterschaft (1989, 1990, 2013, 2018), wurde Pokalsieger (2013) und einmal gewann er die Champions League, die er zuvor schon 1998 mit Real Madrid errungen hatte. Er wurde als Welttrainer (2013) ausgezeichnet.

Die Triple-Mannschaft nimmt bis heute einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen ein: "Wir waren eine verschworene Gemeinschaft, so eng miteinander verbunden, dass wir uns ohne große Worte verstanden haben", erklärte Heynckes in einem Interview der "Welt am Sonntag" zu seinem 75. Geburtstag 2020: "Es ist der Traum eines jeden Trainers, solch eine Mannschaft zu betreuen und zu führen."

