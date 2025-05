Masters in Rom Laura Siegemund und ihr italienisches Tennis-Märchen Stand: 09.05.2025 09:49 Uhr

Eigentlich raus, dann dabei und mit nur einem Sieg in der 3. Runde - Laura Siegemund schreibt beim Masters in Rom eine außergewöhnliche Geschichte.

Die deutsche Tennisspielerin hat eine unverhoffte Chance als Lucky Loser beim WTA-Turnier in Rom genutzt und ist in die dritte Runde eingezogen. Die 37-Jährige profitierte von der kurzfristigen Absage der an Position zwölf gesetzten Tschechin Karolina Muchova, rutschte so zunächst direkt in die zweite Runde des Hauptfeldes und besiegte dort die Italienerin Lucia Bronzetti mit 6:2, 6:2. Dabei war Siegemund eigentlich in der Qualifikation gescheitert.

Was schon nach einem Märchen klingt, hatte aber noch eine weitere Facetten. Weil sie auf eine Lokalmatadorin traf, durfte Siegemund auf dem Center Court in Rom antreten und dann auch noch nach ihrem Triumph die Herzen der Zuschauer gewinnen. Im perfekten Italienisch führte sie das anschließende Interview, ihr Ehemann Antonio Zucca (ehemaliger Tennisspieler) ist Italiener.

Neben Siegemund ist auch Eva Lys noch dabei

In der dritten Runde der Generalprobe auf die French Open (ab 25. Mai) trifft die Doppelspezialistin nun auf die Stuttgart-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland. Für Siegemund (Nummer 101 der Welt) war es der erste Sieg im Hauptfeld eines großen Turniers seit den Australian Open im Januar.

In Rom ist in Eva Lys noch eine weitere Deutsche dabei, die Hamburgerin ist am Freitag in ihrer Zweitrundenpartie gegen die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan klare Außenseiterin.