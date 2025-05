BR24 Sport Sonderflock, Rede, Meisterschale: So läuft der Müller-Abschied Stand: 05.05.2025 19:17 Uhr

Am Samstag wird Thomas Müller sein letztes Pflichtspiel in der Münchner Arena absolvieren. Danach erhalten Müller und der FC Bayern die Meisterschale und auch die 35-jährige Vereinslegende soll zu Wort kommen. So läuft der Müller-Abschied.

Von Victor List

Am Samstag wird Thomas Müller sein letztes Pflichtspiel in der Münchner Arena absolvieren. Danach werden Müller und seinem Teamkollegen den 34. Meistertitel des FC Bayern feiern. Doch damit ist Müllers letzter Auftritt vor den Heimfans noch lange nicht beendet, schließlich trug das bayerische Urgestein über 700 Mal das Trikot des Rekordmeisters und war 25 Jahre lang teil des Vereins.

Sonderflock für Müller zum Abschied

Zu Ehren ihrer spielenden Legende haben die Münchner einen Sonderflock mit Müller-Szenen auf dem Rücken herausgebracht. Sie zeigen den u.a. 35-Jährigen nach dem letzten Gewinn der Champions League gegen Paris 2020 und beim Triumph von Wembley 2013.

Weil der DFB aber keinen abweichenden Flock erlaubt, darf Müller das Trikot nicht im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr in der Radioreportage und im Liveticker) tragen. Es ist nur für die Fans gedacht. Kostenpunkt - je nach Variante - zwischen 125 und 175 Euro.

Müller wird wohl Ansprache an die Fans halten

Die genauen Programm-Punkte des Müller-Abschieds wollte Präsident Herbert Hainer am Rande der Einweihung des Franz-Beckenbauer-Platzes nicht verraten. Dann sei es ja keine Überraschung mehr, befand Hainer im Gespräch mit den Journalisten. "Es wird sicherlich ein emotionaler Moment werden, aber lassen Sie sich mal überraschen", deutete Hainer an, was sein etwas auskunftsfreudigerer Vorstandskollege Jan-Christian Dreeßen anschließend noch präzisierte.

Müller wollte "Abschied dahoam"

"Ich bin sicher, dass Thomas zu den Fans sprechen möchte und die richtigen Worte finden wird", sagte Dreeßen am Montag in München. Dass die Nummer 25 des FC Bayern mit dem Bundesliga-Duell am Samstag noch lange nicht zum letzten Mal im FCB-Dress aufläuft - schließlich steht ja noch die Klub-WM an - ändert für Dreeßen nichts am Müller-Abschied: "Thomas war es enorm wichtig, dass er sich zuhause verabschieden möchte und das ist das letzte Heimspiel vom Thomas und deswegen ist das genau der richtige Tag, der richtige Ort, die richtigen Fans und jetzt ist glücklicherweise auch die Schale noch dabei." Ein "Abschied dahoam" also, nachdem der nach dem verpassten Königsklassen-Finale schon vorgezogen ist.

Große Müller-Party und viele emotionale Momente

Die Übergabe der Meisterschale am Samstag soll den Rahmen liefern, sie stehe "natürlich im Vordergrund", so Dreeßen. "Aber der Mann, der sich am meisten freut, dass die Meisterschale in München ist, ist der Mann, der am Samstag sich von seinen Fans verabschieden möchte, Thomas Müller." Er hoffe, "dass das viele emotionale Momente gibt".

Quelle: Blickpunkt Sport 11.05.2025 - 21:45 Uhr