Erster großer Titel als Trainer Vom Gelächter zum Erfolg: Kompanys Reise beim FC Bayern

Vincent Kompany hat als Trainer des FC Bayern München seinen ersten großen Titel gewonnen. Trotz einiger Rückschläge bleibt er durch seinen Arbeitseifer und seine ruhige Art sowohl bei Spielern als auch bei Führungskräften beliebt.

Von Raphael Weiss

Kurz nachdem Vincent Kompany seine neue Arbeit als Übungsleiter in München aufgenommen hatte, formulierte er zwei ziemlich ambitionierte Ziele. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen", erklärte Kompany und sagte, er wolle "vier, fünf, sechs oder sieben Jahre" lang Trainer beim FC Bayern bleiben. Bei letzterer Aussage brachen einige anwesende Journalisten in Gelächter aus.

Erster großer Titel in Kompanys Trainerkarriere

Ein Coach, der sich auf dem so wackligen Trainerstuhl beim FC Bayern lange halten kann, war zu diesem Zeitpunkt schwer vorstellbar. Während Kompany seinem Ziel, alle Spiele zu gewinnen, in der Bundesliga beachtlich nahe gekommen ist (nur zwei Niederlagen), war er im DFB-Pokal (Aus im Achtelfinale) und in der Champions League (Aus im Viertelfinale) weit vom Erreichen der eigenen und der Vereinsziele entfernt.

Für Kompany ist es der erste große Titel in seiner Trainerkarriere. Ein Meilenstein für den Belgier. Zufrieden wird der ehrgeizige Trainer mit dieser Ausbeute nicht sein, ebenso wie der Rest der Verantwortlichen in München. Dennoch sitzt Kompany aktuell sicher im Sattel, da er sich den Rückhalt im Verein erarbeitet hat.

Ruhepol Kompany: Keine Pressekonferenzen "darüber, was Hoeneß gesagt hat"

Nicht nur die offensive Spielweise ist für diesen positiven Blick auf den FC-Bayern-Trainer verantwortlich. Die Arbeitseinstellung Kompanys wurde vielfach herausgestellt. Und auch die ruhige und gelassene Art, mit der Kompany auf den Pressekonferenzen des FC Bayern auftritt, die bekanntermaßen im Wochenrhythmus Debatten von bundesweitem Interesse hervorbringen, hat den Verein etwas beruhigt.

Kompany machte früh klar, dass Aufreger-Themen nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, was zeigt, dass er schon kurz nach seiner Ankunft diesen Verein verstanden hat: "Ich werde die Pressekonferenz nicht darüber führen, was Uli Hoeneß gesagt hat", sagte Kompany und ersparte sich dadurch vielleicht unbedachte Aussagen und somit Ärger.

Kane & Co. stehen hinter Kompany: "Hat Maßstäbe gesetzt"

Doch nicht nur in der Klubführung hat Kompany Rückhalt, sondern auch in der Kabine. Ob Gnabry, der Kompanys "klare Linie" lobte, oder Kane, der sich beeindruckt vom jungen Trainer zeigte, beide sind von ihm überzeugt: "Er liest das Spiel wirklich gut", sagte der Stürmer-Star und legte noch einen drauf: "Er setzt Maßstäbe. Er hat keine Angst, die Dinge beim Namen zu nennen", dadurch habe er sich den Respekt der Spieler verdient.

Besonders wichtig bei dieser ehrlichen Kritik: Sie bleibt stets intern. Nach außen, das hat Kompany früh betont, sagt er kein negatives Wort über seine Spieler. Zuletzt bekam diese Rückendeckung Min-jae Kim nach dem Aus in der Champions League zu spüren. Eine Herangehensweise, die in der Kabine gut ankommt: "Das macht er sehr, sehr schlau. Gerade in der Öffentlichkeitsarbeit. Das bringt uns sehr viel, dass wir uns auf uns und unsere Leistung konzentrieren können", lobte Joshua Kimmich nach dem Sieg gegen Heidenheim.

Kompanys langfristiger Traum beim FC Bayern

Kimmich sieht das als eine der Ursachen für die positive Stimmung in der FC-Bayern-Kabine, die er laut eigenen Aussagen in seiner Zeit beim Rekordmeister so noch nicht erlebt habe: "Ich hatte das Gefühl, dass wir gefestigter sind. Ich bin in den letzten zehn Jahren nun neunmal aus der Champions League rausgeflogen, da hatte ich oft das Gefühl, dass wir anfangen, uns selbst zu hinterfragen und mit dem Finger auf andere zeigen. Wir haben diese Saison eine andere Basis miteinander. Dort hat keiner in den letzten Tagen Schuld bei irgendjemandem gesucht."

Kompany ist dabei, eine Mannschaft zu formen. Das Mannschaftsgefüge weiter zu festigen wird die vielleicht wichtigste Aufgabe in der zweiten Saison des 39-Jährigen - natürlich neben dem Ziel, das beim FC Bayern immer an erster Stelle steht: Titel gewinnen. Wenn möglich, alle. Auch der ehrgeizige Kompany hat den Sieg der Champions League angepeilt. Das würde ihn seinem postulierten Ziel, einer langen Amtszeit in München, deutlich näher bringen.

