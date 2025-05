BR24 Sport Trotz vieler Chancen - FCI beißt sich gegen Aue die Zähne aus Stand: 04.05.2025 18:37 Uhr

Drittligist FC Ingolstadt scheiterte am 32. Spieltag vor allem an Veilchen-Keeper Martin Männel. Für die Schanzer war der Aufstieg ohnehin schon außer Reichweite, der FC Erzgebirge Aue hingegen darf sich über den Klassenerhalt freuen.

Von BR24Sport

Es sollte einfach nicht sein: Trotz vieler teils großer Chancen endete der Ausflug ins Erzgebirge für den FC Ingolstadt in einer 0:1-Niederlage. Die Schanzer waren zwar die gesamte Partie über bemüht, doch vor allem der Keeper des FC Erzgebirge Aue, Martin Männel, brillierte und wehrte viele der Versuche elegant ab. Männel war damit der Protagonist in dem für seine Mannschaft wichtigen Spiel: Durch den Sieg besiegelten die Veilchen den Klassenerhalt und wurden vom heimischen Publikum dafür gebührend gefeiert. Das einzige Tor der Partie schoss Ali Loune (38. Minute).

Für den FCI ging es um nichts mehr: Schon am letzten Spieltag hatte Ingolstadt seine letzte theoretische Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz verspielt. Nach der bitteren 0:3-Heimklatsche gegen Arminia Bielefeld war der Schritt in die 2. Liga also mathematisch unmöglich.

Männel bis zum Schluss brillant

Und angefangen hatte auch alles ganz nach Plan: Zeitler hatte in der 13. Minute die Führung schon auf dem Fuß. Er wollte die Kugel durch die Beine von Martin Männel ins Tor schieben. Doch Aues Keeper war schnell genug, griff nach dem Ball und wehrte ihn ab. Auch den Nachschuss von Benjamin Kanuric konnte er übers Tor abfedern. Männel gab damit erste Kostproben, denn im Laufe der Partie glänzte er immer wieder mit grandiosen Paraden und Rettungsaktionen.

Doch auf die erste große Chance der Gäste folgte erstmal eine starke Phase der Veilchen: Vor allem Hereingaben von Marvin Stefaniak landeten wiederholt gefährlich vor dem Kasten des FCI. Die Veilchen wurden für ihre Mühen belohnt, in der 38. Spielminute zappelte der Ball im Netz, nachdem Ali Loune den Ball in mit dem ersten Kontakt ins Tor schoss und FCI-Keeper Pelle Boevink keine Chance ließ (1:0).

Nach der Halbzeitpause aber wurden die Hausherren immer passiver, der FCI nutzte das aus und fand allmählich Lücken. So hatte Zeitler in der 55. Minute wieder Zeit und Platz vor dem Tor, doch der Schuss des Stürmers prallte am ausgestreckten Arm von Männel. Es blieb beim 0:1 - der FCI bleibt im Tabellenmittelfeld.

Quelle: Blickpunkt Sport 04.05.2025 - 21:45 Uhr