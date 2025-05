Dank Freiburger Punkt Vom Edellokal aus: FC Bayern wird zum 34. Mal deutscher Meister Stand: 04.05.2025 19:34 Uhr

Der SC Freiburg macht den FC Bayern am Sonntagabend zum "Couch-Meister". Gefeiert wird allerdings wohl in einem Edellokal. Eine Reise nach Ibiza hat der Sportchef verboten.

Von Mona Marko (BR)

Und dann ging alles ganz schnell - ganz ohne Torjubel, ganz ohne Fanchöre, ganz ohne Stadionstimmung: Der FC Bayern München ist deutscher Meister - zum 34. Mal und ohne am Sonntag selbst gespielt zu haben. Denn Bayer Leverkusen und der SC Freiburg trennten sich mit einem 2:2, die Vorjahresmeister können die Münchner nun offiziell nicht mehr einholen.

Bayern-Profis feiern bei Watch Party in Münchner Edellokal

Dabei hätten Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. schon am Samstag den Sack zumachen können. In einer spannenden Partie kämpfte sich der FC Bayern nach einem 0:2 bei RB Leipzig zurück, führte bis zur letzten Minute - und musste sich dann kurz vor Schluss doch noch mit nur einem Punkt zufriedengeben. Die vorzeitige Meisterschaft wurde also auf den Sonntag vertagt - und damit auf eine Watch Party:

Medienberichten zufolge haben sich die Spieler des FCB am Sonntag nämlich in einem Münchner Edellokal getroffen, um sich die Partie gemeinsam anzuschauen. Darunter auch Trainer Vincent Kompany und Harry Kane, dessen Titelfluch am Sonntag endlich zu Ende geht. Weder mit seinem langjährigen Verein Tottenham Hotspur noch mit FC Bayern im vergangenen Jahr konnte er bisher einen Titel gewinnen.

Ibiza-Party wurde von Max Eberl verboten

Ursprünglich wollten Harry Kane und Co. die Meisterschaft mit einer Ibiza-Reise feiern. Doch Sportvorstand Max Eberl hatte den Party-Trip verboten und die Pläne mit den Worten "So etwas gehört sich nicht" kommentiert.

Offiziell wird die 34. Meisterschaft ohnehin erst am 18. Mai auf dem Marienplatz gefeiert - gemeinsam mit den FC Bayern Frauen, die diese Saison das Double Meisterschaft/DFB-Pokal eingetütet haben.