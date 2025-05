"Big Points" im Abstiegskampf Kiel düpiert Augsburg und macht Druck auf Heidenheim Stand: 04.05.2025 18:18 Uhr

Eine knifflige Elfmeter-Entscheidung pro Kiel und ein Doppelpack von Alexander Bernhardsson haben der KSV Holstein einen wichtigen Sieg in Augsburg ermöglicht.

Am Sonntag gewann Kiel mit 3:1 (2:0). Shuto Machino (25., Foulelfmeter) und Bernhardsson (40., 51.) erzielten die Treffer. Steve Mounié (90.) besorgte das Tor für Augsburg. Es war der zweite Kieler Sieg in Serie nach dem 4:3-Erfolg gegen Mönchengladbach. Der Klub hat nun 25 Punkte und liegt als Tabellen-17. nur noch einen Zähler hinter dem 1. FC Heidenheim (26 Zähler) auf dem Relegationsrang.

Kiels Trainer Marcel Rapp sagte am ARD-Mikrofon, er habe nicht nur einen Sieg, sondern "auch eine ordentliche Leistung von uns" gesehen: "Ich sehe eine Entwicklung in der Mannschaft, von Woche zu Woche. Jetzt haben wir noch zwei Spiele und wir müssen noch etwas aufzuholen." In jedem Fall lebt die Hoffnung in Kiel nun wieder. "Am Ende der Saison spielen wir besser als zu Beginn der Saison. Jetzt werden wir belohnt mit Punkten. Es sind noch zwei Spiele und sechs Punkte zu vergeben" , sagte Rapp.

Augsburg muss seine Europapokalträume beenden. Trainer Jess Thorup erklärte: "Das tut echt weh heute. Leider haben wir heute drei Gegentore bekommen. Jetzt geht es darum, die nächsten zwei Spiele bestmöglich abzuliefern und mit einem guten Gefühl in die neue Saison zu gehen."

FCA energisch, Kiel-Torwart Dähne im Fokus

Augsburg startete energisch, drängte die Kiel früh in die Defensive. Gefahr entwickelte der FCA erstmals nach einer Ecke: Marius Wolf verlängerte per Kopf an den zweiten Pfosten, wo Samuel Essende im Gewusel vorbeirauschte. Von Lasse Roosenbom prallte die Kugel ins Aus (6.).

Danach entwickelte sich eine temporeiche Partie mit Offensivszenen auf beiden Seiten. In der 19. Spielminute hatten beide Teams jeweils eine Großchance. Erst zog Kiels Armin Gigovic im Strafraum ab, Chrislain Matsima rettete vor der Linie. Im direkten Gegenzug konterte der FCA, aber Mert Kömür scheiterte an KSV-Torwart Thomas Dähne. Dieses Duell wiederholte sich kurz darauf, erneut hieß der Sieger Dähne. Er tauchte in die linke Ecke ab und fischte Kömürs Schuss raus (21.).

Knifflige Elfmeter-Entscheidung zugunsten Kiels

Es folgte die Aufreger-Szene des Spiels: FCA-Verteidiger Matsima grätschte im Strafraum Bernhardsson ab. Er traf durch die Beine hindurch erst den Ball, holte aber auch den Kieler ruppig von den Beinen. Schiedsrichter Harm Osmers zeigte auf den Punkt. Die Szene wurde kurz vom Videoassistenten gecheckt, aber die Entscheidung blieb bestehen. Ganz aufzulösen war die Szene anhand der Bilder nicht.

Aus Augsburger Sicht war es sicherlich eine harte Entscheidung - die Spieler des FCA schauten daraufhin immer noch fassungslos zu, wie Machino den Strafstoß versenkte. Machino musste kurz darauf allerdings vom Feld. Er hatte sich bei einem Zweikampf wehgetan, konnte trotz Behandlung nicht mehr auftreten. "Er ist umgeknickt, wir werden das weiter untersuchen" , sagte Trainer Rapp. Für Machino kam Phil Harres in die Partie (39.).

Bernhardsson verwertet zwei Skrzybski-Geistesblitze

Kiel ließ sich aber mehr von der Führung beflügeln als von der verletzungsbedingten Auswechselung ausbremsen. Und Kiel nutzte die mangelhafte Tiefensicherung des FCA. Steven Skrzybski überspielte mit einem Diagonal-Pass von der Außenbahn in die Spitze sämtliche Augsburger Ketten. Bernhardssons Schuss wurde von Gouweleeuw geblockt, der Kieler köpfte den Abpraller aber über Torwart Finn Dahmen ins Netz.

Beinahe wäre Augsburg vor dem Halbzeitpfiff noch der Anschlusstreffer gelungen, aber Dähne parierte einen Kopfball von Cedric Zesiger nach einem Eckball in Weltklasse-Manier (43.). Es war die letzte packende Szene in einer hochunterhaltsamen ersten Halbzeit.

Die zweite Hälfte startete mit einem weiteren Kieler Erfolgserlebnis, erneut waren Skrzybski und Bernhardsson verantwortlich. Ein Abschlag von FCA-Torwart Dahmen kam sofort zurück zum Absender, weil Kiel zwei Kopfballduelle gewann. Danach steckte Skrzybski durch für Bernhardsson, der zum 3:0 traf.

FCA-Angreifer Maurice schießt aus allen Lagen

Augsburg bäumte sich anschließend nochmal auf. Am häufigsten versuchte es FCA-Offensivspieler Claude Maurice. Er setzte in diesem Spiel insgesamt acht Torschüsse ab. Die gefährlichsten: ein Zirkler an den Pfosten (64.) und ein strammer Abschluss knapp über die Latte (86.).

Ein Tor erzielte der FCA dann aber doch noch. Kiel-Torwart Dähne hielt bei einem Eckstoß erst Henri Koudossous Kopfball, Mounié drückte den Abpraller über die Linie. Viel ärgerlicher allerdings für Holstein Kiel: Nicolai Remberg sah seine zehnte Gelbe Karte (90.+4). Er fehlt damit im nächsten Spiel.

Augsburg in Stuttgart, Kiel gegen Freiburg

Augsburg ist am 32. Spieltag zu Gast in Stuttgart (Sonntag, 19.30 Uhr). Kiel empfängt den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr).