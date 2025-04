Sieben Tore im Holstein-Stadion Kiel darf nach Achterbahnfahrt gegen Gladbach weiter träumen Stand: 26.04.2025 17:30 Uhr

Was für ein Spiel im Holstein-Stadion: Kiel hat nach einem furiosen Beginn gegen Borussia Mönchengladbach zwei Ausgleichstreffer weggesteckt und sich für einen kolossalen Kraftakt belohnt.

Am Samstag bejubelte die KSV ein 4:3 (2:0). Shuto Machino (15., 90.+1), Alexander Bernhardsson (23.) und Armin Gigovic (76.) sorgten mit ihren Treffern für Kieler Ekstase. Gladbach machte den Hausherren das Leben durch die Tore von Tomas Cvancara (60.), Alassane Pléa (69.) und Franck Honorat (86.) zwischenzeitlich schwer.

Kiel (22 Punkte) verdrängt Bochum (20) vom vorletzten Tabellenplatz und schielt nun auf den Relegationsrang, den Heidenheim (25) belegt. Durch die Niederlage erfährt Gladbach hingegen den nächsten Dämpfer im Europapokal-Rennen.

Energische Kieler nutzen früh eine Standardsituation

Im Duell des Abstiegskandidaten Kiel gegen den Europapokalanwärter Gladbach brauchten beide Kontrahenten einen Sieg - wobei die Kieler mit dieser Drucksituation erstmal besser umgingen. Die Hausherren übernahmen nach ein paar fahrigen Anfangsminuten die Kontrolle.

Der KSV Holstein spielte in die Karten, dass Gladbach Probleme bei Standardsituationen der Gastgeber offenbarte. Machino entwischte seinen Bewachern im BMG-Strafraum und verwertete einen Eckball von John Tolkin zur Führung.

Torhüter Dähne und Omlin mehrfach gefordert

In der Folge wäre Gladbach beinahe die direkte Antwort gelungen, ebenfalls per Standardsituation: Robin Hacks Freistoß fand Ko Itakura, dessen Kopfball aber vom glänzend aufgelegten Thomas Dähne im KSV-Tor entschärft wurde (18.). Dähne agierte tadellos, später im ersten Durchgang gelang ihm noch eine Weltklasse-Parade - er lenkte einen Flugkopfball von Hack an die Latte (43.).

Im ersten Durchgang hatte Gladbach bei knapp 57 Prozent also auch eigene Chancen. Aber Kiel hatte mehr Möglichkeiten (9:6 Torschüsse) und auch die qualitativ besseren. Gladbach konnte sich bei Torwart Jonas Omlin bedanken, dass der Pausen-Rückstand nicht noch höher ausfiel. Der Schweizer spitzelte einen Distanzschuss von Bernhardsson um den Pfosten (18.).

Chiarodia schenkt Kiel das 2:0

Bernhardsson trug sich dann aber in die Torschützenliste ein, weil ihm von Gladbachs Fabio Chiarodia der rote Teppich ausgerollt worden war. Chiarodia, in seinem zweiten Jahr bei der Borussia erst zum zweiten Mal in der Startelf, missglückte auch ein Rückpass zu Omlin. Bernhardsson nahm den Ball auf, umkurvte Omlin und schob ein.

Gladbachs Torhüter verhinderte danach noch weitere Gegentore - und parierte stramme Abschlüsse von Bernhardsson (27.) und Machino (33.). Zudem drosch Lasse Rosenboom freistehend vor Omlin den Ball knapp drüber (36.).

Bitter aus Holsteiner Sicht: Kiel musste schon kurz vor der Pause einen Wechsel hatte vornehmen müssen. Tolkin und Lukas Ullrich waren mit den Köpfen zusammengestoßen. Für Tolkin ging es nicht weiter, er wurde durch Finn Porath ersetzt (41.).

Dähne beim Anschlusstreffer von Cvancara machtlos

Nach dem Wiederanpfiff wurde Kiel sofort wieder gefährlich. Fast wäre Machino die Kopie seines Führungstreffers gelungen: Eckball auf den kurzen Pfosten, Machino köpfte technisch fein auf den Kasten. Aber erneut war Omlin zur Stelle (47.).

Danach berappelte sich Gladbach aber. Die Angriffsversuche wurden konkreter, oft ging es über den umtriebigen Hack nach vorne. Kiel ließ dem Flügelstürmer zu viel Raum auf der linken Seite. Hacks scharfe Flanke rutschte Cvancara, bis dahin völlig unauffällig, noch entscheidend über den Scheitel - der Anschlusstreffer, Dähne war machtlos.

Pléa schockt Kiel mit eleganter Bewegung

Kiel entglitt das Spiel zunehmend. Cvancara legte ab für seinen Angriffspartner Tim Kleindienst, der Dähne zu einer weiteren Parade zwang (68.). Gladbach blieb dran, der in der 61. Minute ins Spiel gekommene Honorat fand bei einem Flankenlauf Pléa in der Mitte. Der Franzose ließ mit einer eleganten Ballannahme und Körpertäuschung Gigovic aussteigen und traf zum Ausgleich.

Wilde Schlussphase mit Kieler Ekstase

Gigovic, der also kurz davor noch alt ausgesehen hatte, sorgte in diesem verrückten Spiel allerdings wenig später für die nächste Wende. Er hatte viel zu viel Platz vor dem Strafraum und zog von der linken Seite ab. Omlin kam am kurzen Pfosten nicht mehr dran an den Aufsetzer - der Gladbacher Torwart machte bei dieser Szene keinen guten Eindruck.

In der Folge verteidigte Kiel leidenschaftlich, doch bekam den nächsten Tiefschlag versetzt. Gladbach glich zum zweiten Mal aus, Honorat wurde im Strafraum sträflich alleine gelassen und konnte sich die Ecke aussuchen.

Phil Harres vergab anschließend die Riesenchance für Kiel in der Nachspielzeit (90.+1), die aber doch noch in Ekstase bei der KSV mündete: Gladbachs Tim Kleindienst legte im Nachgang einer Ecke im eigenen Strafraum unfreiwillig auf für Machino, dessen Volley im Netz einschlug zum Endstand.

Kiel in Augsburg, Gladbach gegen Hoffenheim

Holstein Kiel ist am 32. Spieltag in Augsburg zu Gast (Sonntag, 15.30 Uhr). Mönchengladbach empfängt die TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr).