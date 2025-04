Sieg gegen Mainz Souveräne Bayern noch nicht Meister - Bittere Karte für Kane Stand: 26.04.2025 17:24 Uhr

Weil Schützenhilfe ausbleibt, muss der FC Bayern seine Meisterfeier verschieben. Dann womöglich nicht dabei: der bislang titellose Harry Kane.

Der FC Bayern München hat durch einen souveränen 3:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 seine Pflicht erfüllt, muss aber wegen Leverkusens Sieg gegen Augsburg (2:0) noch auf seinen 34. Titel in der Fußball-Bundesliga warten. Bei weiterhin acht Punkten Vorsprung auf Verfolger Bayer können die Münchener nun am kommenden Samstag in Leipzig (15.30 Uhr) aus eigener Kraft die Meisterschaft sichern - drei Spieltage stehen noch aus.

Verpassen wird diese Partie Harry Kane, weil er gegen Mainz wegen Spielverzögerung seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat (45.+1). Der Torjäger ist damit erstmals in seiner 14 Jahre langen Profikarriere gelbgesperrt - und kann deshalb nur zuschauen, wenn er in Leipzig womöglich seinen lang ersehnten ersten Titel gewinnt.

Warmer Applaus für Jubilar Thomas Müller

In Mainz sorgten Leroy Sané (27.), Michael Olise (40.) und Eric Dier (84.) für den ungefährdeten Bayern-Sieg. Emotional wurde es bei der Einwechslung von Thomas Müller (84.). Er kam so zu seinem 500. Bundesliga und zu seinem vorletzten Heimspiel, bevor sein Vertrag bei den Bayern am Saisonende ausläuft.

Im Hinspiel hatten die Mainzer den Bayern noch eine ihrer zwei Saisonniederlagen beigebracht. Der schwächelnde FSV ist jetzt seit sechs Spielen ohne Sieg, hat als Tabellensechster aber weiter Chancen auf einen Platz in der Europa League oder gar in der Champions League.

Sané sorgt für Schwung

Die erste sehenswerte Szene der Partie hatten die Mainzer geliefert: Nationalspieler Jonathan Burkardt nahm einen hohen Ball geschickt mit der Schulter mit, ließ Kim aussteigen und schoss aus kurzer Distanz deutlich über das Tor. Den Bayern unterliefen in der Anfangsphase ungewöhnlich viele technische Fehler.

Für Münchner Schwung sorgte vor allem der dribbelstarke Sané, für Kingsley Coman in die Startelf rotiert. Sané traf auch zur Führung: Nach einer Kombination über Serge Gnabry und Konrad Laimer behauptete er in Bedrängnis den Ball und schoss mit dem schwächeren rechten Fuß ins linke Eck. Mainz spielte in dieser Situation kurz in Unterzahl, nachdem Anthony Caci vom Platz gehumpelt war.

Laimer mit zweitem Assist

Anschließend kontrollierten die Bayern das Geschehen souverän und erhöhten noch vor der Pause. Olise schlug rechts an der Strafraumkante einen Haken, tunnelte Phillipp Mwene bei dessen Ausfallschritt und überraschte Torwart Robin Zentner im kurzen Eck, das Mwene hätte abdecken sollen. Wieder hatte Laimer die Szene eingeleitet, er war damit Vorbereiter beider Treffer.

Nach der Pause war die Luft weitgehend raus, die Bayern verwalteten die Führung und Mainz kam kaum zu gefährlichen Angriffen. Nach einer guten Stunde hätte Sané erhöhen müssen, lupfte den Ball aber über Zentner hinweg an den Pfosten. Auch in der 80. Minute schloss Bayerns Bester noch einmal gefährlich ab und traf erneut den Pfosten.

Für den dritten Treffer sorgte dann Dier mit einem schönen Kopfball nach einer Ecke von Olise.

München in Leipzig, Mainz gegen Frankfurt

Während München nun am Samstagnachmittag in Leipzig seinen ersten Matchball zur Meisterschaft nutzen will, kämpft Mainz am Sonntagabend gegen Eintracht Frankfurt (19.30 Uhr) um Punkte für Europa.