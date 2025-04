Sieg gegen Augsburg Leverkusen vertagt Meisterparty von Bayern München Stand: 26.04.2025 18:44 Uhr

Mit einem Sieg beim FC Augsburg hat Bayer 04 Leverkusen die Entscheidung um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga vorerst vertagt.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann am Samstag mit 2:0 (2:0) gegen den FC Augsburg. Drei Spieltage vor dem Saisonende besteht damit zwar noch eine rechnerische Chance auf die Titelverteidigung, angesichts von acht Punkten Rückstand auf Rekordmeister Bayern München aber nur noch eine minimale.

Vor 29.563 Fans in der Leverkusener Arena sorgten die Tore von Patrik Schick (13.) und Emiliano Buendia (45.+1) nach zwei sieglosen Spielen in Serie wieder für einen Erfolg der Werkself. " Wir haben das Spiel sehr gut kontrolliert" , befand Leverkusens Robert Andrich. "Wir wollten verhinden, dass die Bayern in München feiern können."

Für Augsburg bedeutete die Niederlage das Ende einer starken Serie: Erstmals in diesem Jahr mussten die Fuggerstädter auswärts eine Niederlage hinnehmen. Nach zuvor acht Auswärtssiegen in Serie ließ die Pleite die Hoffnungen auf eine Qualifikation für das internationale Geschäft deutlich schwinden. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber müssen manchmal einsehen, das der Gegner viel Qualität hat", sagte Augsburg-Trainer Jess Thorup. "Wir müssen daraus lernen und das im nächsten Jahr besser machen."

Leverkusen kontert Augsburg früh aus

Die Gäste begannen mutig, wurden jedoch früh mit einem Kontergegentor bestraft. Florian Wirtz spielte von der Mittellinie einen Pass in den Lauf von Nathan Tella, der direkt auf Schick weiterleitete. Der Tscheche zog nach kurzem Antritt aus rund 18 Metern mit dem linken Fuß ab und traf mittig ins Netz - sein 19. Saisontor. Rund zehn Minuten nach dem Treffer jubelte Tella, doch nach VAR-Überprüfung wurde sein Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Mit einem sehenswerten Volley aus etwa 20 Metern verpasste dann Grimaldo das zweite Tor nur knapp, als sein Schuss über die Latte flog (33.). Augsburg blieb im Angriff einfallslos und fand im letzten Drittel keinen Zugriff, um wirklich gefährlich zu werden. Stattdessen schlug Bayer kurz vor der Pause erneut zu: Nach einer missglückten Klärungsaktion der Gäste legte sich Buendia den Ball an der linken Strafraumkante vor und schlenzte ihn unhaltbar ins lange Eck.

Augsburg tastet sich ran, B04 schaltet Gang zurück

Nach dem Seitenwechsel ließ Bayer den Ball zunächst ruhig laufen und suchte immer wieder Wirtz. Der FCA bemühte sich um Ballbesitz und fand allmählich bessere Wege nach vorn. Gegen eine teils schläfrig wirkende Werkself kamen die Schwaben dem Anschlusstreffer näher: Ein Flachschuss von Samuel Essende aus spitzem Winkel verfehlte das Tor nur knapp (62.). Ein Kopfball des kurz zuvor eingewechselten Philipp Dietz vom Elfmeterpunkt landete in den Armen von Kovar (75.). "Ich glaube wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit sehr gut umgedreht" , lobte Thorup. Freilich, ohne Tore zu schießen.

Auf der Gegenseite verzog der ebenfalls eingewechselte Jonas Hofmann aus der Distanz, nachdem Bayer rund 30 Minuten ohne Torschuss geblieben war (79.). So blieb es beim 2:0 für die Gastgeber.

Bayer in Freiburg, Augsburg gegen Kiel

Bayer 04 Leverkusen ist am nächsten Spieltag in Freiburg zu Gast (17.30 Uhr). Augsburg empfängt am Sonntagmittag Holstein Kiel (15.30 Uhr).