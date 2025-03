Drei Pfostentreffer von BMG Gladbach stößt Leipzig trotz Aluminiumpech beiseite Stand: 29.03.2025 17:53 Uhr

Die Tür nach Europa öffnet sich für Gladbach immer weiter: In der Fußball-Bundesliga hat die Borussia trotz großem Pfostenpech RB Leipzig geschlagen und tabellarisch überholt.

Am Samstag bejubelten die "Fohlen" ein 1:0 (0:0) im Rennen um die Europapokalplätze. Der Gladbacher des Tages war Alassane Pléa: Er erzielte den goldenen Treffer (56.), auch sonst bekam Leipzig ihn nie zu packen. BMG hat nun 43 Punkte und stößt Leipzig (42 Zähler) von Rang fünf.

Zäher Beginn im Borussia-Park

Es war erstmal ein zäher Kick im Borussia-Park. Dabei gaben die Hausherren in den ersten Minuten den Ton an, wobei zwingende Torchancen ausblieben. Und Leipzig kam überhaupt nicht in Fahrt. Was an einer unzureichenden Passqualität lag, aber auch daran, dass Gladbach zweikampfstark war. Besonders Innenverteidiger Nico Elvedi war blendend aufgelegt, er gewann fast alle seine Duelle.

Im "Fohlen"-Tor vertrat erneut der erst 18-jährige Tiago Pereira Cardoso den verletzten Jonas Omlin. Und er bekam einen ersten dankbaren Schuss zum Aufwärmen von Leipzigs Xavi Simons (9.). Eine Top-Chance erarbeitete sich im ersten Durchgang aber keiner der Kontrahenten.

Cvancara nutzt seine Startelf-Chance nicht

Womöglich wäre in Hälfte eins für BMG mehr drin gewesen, wenn nach einer knappen Viertelstunde Franck Honorats Flanke auf Tomas Cvancara platzierter gewesen wäre. Cvancara, der wegen der Sperre von Tim Kleindienst (Gelb-Rote Karte) erstmals seit gut zwei Monaten wieder in der Startelf stand, kam bei seinem Kopfball aber in Rücklage (14.).

Generell trat Cvancara in der ersten Hälfte unglücklich auf, hing vorne meist in der Luft. Und wenn ihn mal eine Flanke fand, strahlten seine Kopfbälle einfach keine Gefahr aus. Immerhin war er bemüht, gab bis zur Pause die meisten Torschüsse aller Akteure auf dem Feld ab - vier waren es an der Zahl. In Hälfte zwei kam aber keiner mehr dazu.

Pléa entwischt Leipzigs Abwehr viel zu oft

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ereignete sich Erstaunliches. Denn erst machte RB Leipzig richtig Dampf, Christoph Baumgartner verzog erst knapp einen Distanzschuss (46.), dann einen Kopfball aus kurzer Distanz (52.) - eine Druckphase der Sachsen.

Aber jegliche Fahrt, die Leipzig aufgenommen hatte, verpuffte urplötzlich. Und Gladbach meldete sich in Person von Alassane Pléa zurück. Der Franzose bewegte sich klug zwischen den Leipziger Abwehrspielern, entwischte ihnen viel zu häufig.

Zunächst traf er den Ball nach einer Hereingabe von Honorat nicht richtig, Leipzig-Torhüter Maarten Vandevoordt nahm den Kullerball dankend auf (54.). Aber dann: Bei einer Eckenvariante spielte Honorat kurz zu Robin Hack, dessen Flanke fand Abwehrspieler Ko Itakura. Der Japaner ließ einen Volleyschuss ab, Vandevoordt parierte - allerdings genau auf den Kopf von Pléa, der nur noch abstauben musste.

Leipzig im Glück: BMG scheitert dreimal am Pfosten

Danach war Leipzig angeknockt, gleichzeitig aber auch gezwungen, mehr nach vorne zu spielen. Somit bot RB den Gladbachern auch Räume für Konter. Dass Gladbach den Sack in der Folge nicht frühzeitig zu machte, war äußerst glücklich für die Gäste.

Denn die Hausherren scheiterten dreimal am Aluminium. Erst traf Pléa bei einem Gegenstoß nur den Außenpfosten (62.). Wenig später prallte ein Kopfball von Nico Elvedi nach einem Eckstoß ans Gehäuse (72.). Und dann setzte sich Pléa bei einem weiteren Konter im Duell mit Lukas Klostermann durch, erneut wurde ihm der Treffer aber durch den Außenpfosten verwehrt - diesmal durch den anderen (80.).

In der Schlussphase versammelte sich BMG ansonsten in dichter Staffelung vor dem eigenen Sechzehner, Leipzig suchte händeringend einen Weg hinein. Doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

Gladbach reist nach Hamburg, Leipzig empfängt TSG

Für Gladbach geht es am Sonntag (15.30 Uhr) zum FC St. Pauli. RB Leipzig hat tags zuvor die TSG aus Hoffenheim zu Gast (15.30 Uhr).