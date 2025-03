Essende mit Rekordtor Kramaric-Elfmeter setzt Augsburgs Superserie ein Ende Stand: 29.03.2025 17:23 Uhr

Sechs Spiele kassierte der FC Augsburg in der Bundesliga kein Gegentor, nun endete die Zu-Null-Serie bei der TSG Hoffenheim. Einen Sieger in der Partie gab es nicht. 1:1(0:0) trennten sich beide Teams in Sinsheim.

Zufriedener durften die Augsburger dennoch sein. Ihre Erfolgsserie von nun elf Spielen ohne Niederlage hat weiterhin Bestand, die Augsburger bleiben als einzige Mannschaft in der Bundesliga-Rückrunde ungeschlagen.

Und sie durften über ein Rekordtor jubeln. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Essende brauchte nur 16 Sekunden für das Führungstor. Es war das schnellste Jokertor eines Spielers in der Bundesliga seit der detaillierten Datenerfassung 2004/05.

Dahmens Serie endet nach 683 Minuten

Dafür ist die Superserie von Augsburgs Keeper Finn Dahmen beendet. Dafür sorgte TSG-Stürmer André Kramaric. Per Elfmeter traf der Kroate nach 71 Minuten. 683 Minuten blieb Dahmen damit ohne Gegentor.

Für die Hoffenheimer war der eine Punkt kein richtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Die Kraichgauer warten seit nunmehr zehn Pflichtspielen auf einen Heimsieg. Zuvor hatte die TSG vier Heimsiege gegen den Lieblingsgegner aus Augsburg verbucht.

Zunächst ein Langweiler

In der ersten Halbzeit war es noch ein Langweiler. Die Augsburger beschränkten sich voll auf die Defensivarbeit und das Halten ihrer Serie. Die Initiative überließen die Gäste weitgehend der TSG, die allerdings nicht viel daraus machte.

So sorgte einzig Bazoumana Touré für Aufregungmit seinem Kopfball an den Pfosten für ein bisschen Aufregung (25.).

Rekordtor von Essende

Die Fans hofften auf mehr gute Unterhaltung im zweiten Abschnitt und die sollten sie bekommen und zwar prompt. Einige Besucher waren nach der Pausenstärkung noch nicht wieder auf ihren Plätzen, da lag der Ball schon im Hoffenheimer Netz. 16 Sekunden nach Wiederanpfiff benötigte Essende für sein Blitztor.

Und das Rekordtor hatte Essende klasse gemacht: Per Direktabnahme und Aufsetzer ließ er Nationalkeeper Oliver Baumann keine Chance. Die Flanke kam von Cedric Zesiger.

Verblüffend: Essende, für Phillip Tietz eingewechselt, stand selbst erst 16 Sekunden auf dem Feld.

Umstrittener Elfmeter

Jetzt wurde es noch komplizierter für die Hoffenheimer, das erste von acht Endspielen um den Ligaerhalt (Trainer Christian Ilzer) zu drehen. Sie taten sich weiter schwer.

So musste Schiedsrichter Tobias Reichel nachhelfen. In der 71. Minute zeigte Reichel auf den Elfmeterpunkt, nachdem zuvor aus kürzester Distanz der Ball an den Unterarm von Jeffrey Gouweleeuw geprallt war. Umstritten, aber alle Augsburger Proteste halfen nichts. Kramaric chippte den Elfmeter eiskalt in die Mitte - drin.

Einen weiteren Strafstoß zugunsten der Hoffenheimer nahm Reichel kurz vor Schluss zurecht zurück (85.).

Hoffenheim in Leipzig, Augsburg gegen München

Für Hoffenheim geht es am kommenden Samstag nach Leipzig (15.30 Uhr). Am Freitagabend haben die Augsburger den FC Bayern München zu Gast (20.30 Uhr).