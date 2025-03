BR24 Sport Deftige FCA-Kritik nach Hand-Elfmeter: "Klare Fehlentscheidung" Stand: 29.03.2025 20:56 Uhr

Der FC Augsburg bleibt in der Rückrunde ungeschlagen - doch ein umstrittener Elfmeter sorgt für Empörung und Kritik. Jeffrey Gouweleeuw beschwert sich über den Schiedsrichter und über unverständliche Handspiel-Regelungen.

Von BR24Sport

Dass der FC Augsburg am 27. Bundesliga-Spieltag seinen Vereinsrekord auf elf Partien in Serie ohne Niederlage ausgebaut hatte, rückte am Samstag in den Hintergrund. Nach dem 1:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim kochten die Emotionen beim Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw hoch. Mit rotem Kopf schimpfte er bei Sky heftig über den Unparteiischen Tobias Reichel: "Ich weiß nicht, was bei ihm im Kopf vorging. Das geht einfach nicht."

Konkret ging es um den von Reichel verhängten Handelfmeter zugunsten der Kraichgauer, der den Ausgleich bedeutete. Nach über 683 Minuten ohne Gegentor musste Keeper Finn Dahmen mal wieder hinter sich greifen, der FCA spielte Remis statt zu gewinnen. "Das muss er sich zumindest anschauen", wetterte auch Augsburgs Trainer Jess Thorup: "Dann wird er sehen, dass es kein Elfmeter ist." Gleicher Meinung war Marius Wolf in der Sportschau: "Klare Fehlentscheidung", meinte der 29-Jährige. "Für mich war es ganz klar kein Elfmeter - verstehe ich auch nicht, warum man nicht rausgeht, sich das anschaut."

Ball kam aus kurzer Distanz an Gouweleeuws Hand

Tatsächlich war der Strafstoß, den der TSG-Star Andrej Kramaric in der 71. Minute verwandelte, äußerst umstritten. Zuvor bekam Gouweleeuw den abgefälschten Ball aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm - fast unmöglich, so schnell zu reagieren und den Arm wegzunehmen.

"Er schießt aus einem Meter gegen einen Mitspieler und von da geht er gegen meinen Arm. Der Ball geht weg vom Tor und ich bin in der Bewegung. Was soll ich da machen?", fragte Gouweleeuw nach dem Spiel und feuerte weiter: "Und dann meint er, es ist eine unnatürliche Bewegung. Wenn ich mit meinen Händen hinter meinem Rücken stehe, das ist unnatürlich. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Schiedsrichter selbst nicht wissen, was ist Handspiel und was nicht."

Marius Wolf zu Handelfmetern: "Ich bekomme keine Antwort"

Ähnlich verwirrt ist Wolf über die Entscheidungen der Schiedsrichter bei Handspielen: "Ich habe immer wieder Fragen, bekomme keine Antwort: Weiß nicht... Wir wissen es selber nicht."

Vor dem Ausgleich durch den Elfmeter hatte Samuel Essende nur 16 Sekunden nach seiner Einwechslung getroffen - das schnellste Jokertor seit der Datenerfassung (Saison 2004/05). Einen weiteren Strafstoß zugunsten der Hoffenheimer nahm Reichel kurz vor Schluss zurecht zurück (85.). Andernfalls wären die Augsburger wohl komplett eskaliert.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 30.03.2025 - 18:30 Uhr