Vertrag läuft aus Medien: Bayern-Verteidiger Dier vor Wechsel nach Monaco

Berichten zufolge wird Eric Dier den FC Bayern München verlassen und zur AS Monaco wechseln. Zuletzt machte der Engländer mit starken Leistungen in der Abwehr auf sich aufmerksam.

Abwehrspieler Eric Dier steht laut einem Medienbericht vor dem Abschied vom FC Bayern. Der Engländer werde seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister nicht verlängern und im Sommer bei AS Monaco anheuern. Das meldete die französische Sportzeitung "L'Équipe". AS Monaco sei demnach kurz davor, den ablösefreien Transfer des Innenverteidigers zu finalisieren.

Transferexperte Fabrizio Romano berichtete sogar, dass der Deal fix sei und Dier bei den Monegassen – die um den Einzug in die Champions League kämpfen – einen Dreijahresvertrag bekommt. Eine offizielle Mitteilung dazu gibt es weder von den zwei Vereinen noch vom Spieler.

Zuletzt viel Lob von Kompany, Freund und Eberl

Der Vertrag des Engländers läuft zwar zum Saisonende aus, zuletzt schien aber vieles wieder auf eine Verlängerung hinzudeuten. Dier zeigte sich auf dem Spielfeld sehr stabil, Trainer Vincent Kompany und auch Sportdirektor Christoph Freund fanden immer wieder lobende Worte für Dier.

"Er macht sehr viele Spiele jetzt im Frühjahr. Er ist ein wichtiger Faktor, vielleicht sogar wichtiger, als wir im Winter geglaubt haben. Er ist eine absolute Stütze der Mannschaft", so Freund vor kurzem. Sportvorstand Max Eberl nannte ihn zuletzt einen "sehr, sehr wichtigen Spieler in dieser Phase", betonte stets aber auch, dass die Vertragsverlängerung nicht fix sei.

Eric Dier: Vom Ergänzungsspieler zum Stammelf-Verteidiger

Dier spielt seit Januar 2024 bei den Bayern. Der 31-Jährige war ein Wunschspieler des ehemaligen Bayern-Trainers Thomas Tuchel und war ursprünglich nur als Ergänzungsspieler in die aktuelle Saison gegangen.

Durch die verletzungsbedingten Ausfälle in der Abwehr aber rutschte er spätestens im Februar in die Stammelf von Coach Vincent Kompany und stand unter anderem in den zwei Viertelfinalspielen der Champions League gegen Inter Mailand (1:2, 2:2) auf dem Platz. Auch in der Liga war er zuletzt gesetzt und steht mit dem FC Bayern vor dem Gewinn der Meisterschaft.

Quelle: BR24Sport 29.04.2025 - 18:30 Uhr