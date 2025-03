VfB verliert in Unterzahl Ein Götze-Moment bringt Frankfurt den Sieg Stand: 29.03.2025 20:38 Uhr

In einem sehenswerten Abendspiel gegen den VfB Stuttgart untermauerte Eintracht Frankfurt seine Champions-League-Ambitionen. Für den entscheidenden Moment beim 1:0 (0:0)-Heimsieg sorgte Mario Götze.

Mit seinem Abstauber-Tor in der 70. Minute sicherte Götze der Eintracht den Sieg. Über 90 Minuten kämpften beide Teams mit offenem Visier und boten beste Abendunterhaltung. Der Sieg ging aber verdientermaßen an die Eintracht, die mehr als eine halbe Stunde in Überzahl spielte. VfB-Verteidiger Ameen Al-Dakhil hatte in der 57. Minute die Rote Karte gesehen.

Die Eintracht verdrängte Mainz damit vorläufig wieder von Rang drei. Für den VfB rückt das internationale Geschäft nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie in weite Ferne.

Spektakuläre Grätsche von Mittelstädt

Das Spiel hatte von Beginn an rasantes Tempo, eine Partie auf höchstem Bundesliga-Niveau. Chancen ergaben sich fast im Minuten-Takt. Erst war es zweimal Enzo Millot für die Stuttgarter, dann waren die Frankfurter der Führung nah, wobei Maximilian Mittelstädt mit einer Riesengrätsche gegen Ansgar Knauff rettete.

Wenig später wehrte Nübel ebenfalls spektakulär im Verbund mit seinen Vorderleuten Jeff Chabot und Finn Jeltsch ab.

Spiel auf Top-Niveau

Die Begegnung wog hin und her, es blieb wenig Zeit zum Durchatmen. Die Frankfurter übernahmen auch im zweiten Abschnitt wieder die Regie. Vor allem Huge Etikité machte vorne Alarm und hätte fast zum 1:0 getroffen, doch sein Ball ging an den Pfosten.

Im Nachschuss traf Mario Götze den leeren Kasten nicht. So konnte es mit Toren in diesem Spiel nichts werden. Götze sollte aber noch eine zweite Chance bekommen.

Zunächst der nächste Aufreger: die Rote Karte von VfB-Verteidiger Ameen Al-Dakhil nach einer Notbremse gegen Etikité (57.).

Ameen Al-Dakhil foult Hugo Ekitike und sieht anschliweßend Rot

Mehr als eine halbe Stunde blieb der Eintracht nun in Überzahl, und die nutzte sie. Dabei zeigte Götze einmal mehr, wie wertvoll er mittlerweile für die Frankfurter ist. Seinen Fauxpas wenige Minuten zuvor steckte der Routinier weg und machte es nach einer identischer Situation besser. Larssons strammen Schuss lenkte Nübel noch an den Pfosten, dann staubte Götze ab (70.).

Danach blieb es weiter unterhaltsam, ein weiterer Treffer fiel aber nicht.

Frankfurt in Bremen, Stuttgart in Bochum

Für Frankfurt geht es am Samstagabend zum Topspiel nach Stuttgart (18.30 Uhr). Stuttgart trifft am Samstagnachmittag auf Bochum (06.04., 15.30 Uhr).