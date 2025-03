BVB überrascht Angstgegner Schlotterbecks Ecken beenden Dortmunds Mainz-Misere Stand: 30.03.2025 19:23 Uhr

Verspielte Meisterschaft, viermal kein Sieg - zuletzt war der 1. FSV Mainz 05 der Angstgegner von Borussia Dortmund. Am Sonntag (30.03.2025) gelang dem BVB auch wegen zwei perfekter Eckbälle von Nico Schlotterbeck in der Fußball-Bundesliga beim 3:1 (2:0) eine kleine Revanche. Emre Can (42. Minute) und Maximilian Beier (71.), der schon zum 1:0 getroffen hatte (40.), verwerteten seine Vorlagen.

Seit dem 27. Mai 2023 befindet sich der BVB in einer überhaupt nicht zufriedenstellenden Situation in der Bundesliga - und nun kam es zum seitdem zweiten Mal zum Duell im eigenen Stadion gegen den Gegner, der ihm damals so viel Kummer mit Nachhall bereitet hatte. Mainz hatte Dortmund vor fast zwei Jahren mit einem 2:2 die Meisterfeier verhagelt, nun kamen die 05er als Champions-League-Anwärter zu den Borussen, die das so gerne wieder wären.

Adeyemi übernimmt beim BVB für Guiassy - auch als Scorer

Die Gastgeber mussten kurzfristig auf ihren Toptorjäger Serhou Guirassy verzichten, für ihn stürmte Karim Adeyemi im Zentrum. Doch erstmals wirklich brenzlig wurde es im Dortmunder Strafraum. Nach einem Fehler von Can musste Yan Couto im letzten Moment vor dem einschussbereiten Jae-Sung Lee retten (10.). Insgesamt hatte Mainz die deutlich bessere Spielanlage - aber auch Glück mit einer Schiedsrichterentscheidung.

Nach 20 Minuten trat Andreas Hanche-Olsen fernab des Balles im eigenen Strafraum Maximilian Beier in die Hacke - zwar unabsichtlich, aber durchaus elfmeterreif, der Pfiff blieb aber aus. Dafür kam aber das Glück zurück. Eine Halbfeldflanke von Julian Brandt landete eher zufällig bei Adeyemi, der allein vor dem Tor noch die Übersicht behielt und auf Beier querlegte, der zum 1:0 ins leere Tor einschob (40.).

Dortmunds Can nutzt Überraschungsmoment mit Schlotterbeck

Und es dauerte nur wenige Sekunden, da jubelte Schwarz-Gelb schon wieder. Schlotterbeck trat überraschend als neuer Eckenschütze auf und schlug den Ball auf den zweiten Pfosten, wo sich Can durchsetzte und einen Stellungsfehler von Mainz-Keeper Robin Zentner ausnutzte (42.). Der BVB verarbeitete in ganz kurzer Zeit erfolgreich sein 05-Trauma.

Inklusive dem finalen Meister-K.o. im Mai 2023 hatte der BVB nur zwei Punkte aus den vergangenen vier Ligapartien gegen Mainz geholt, auswärts zuletzt zwei klare Niederlage (unter anderem 1:3 in der Hinrunde) kassiert. Dank des Blitz-Doppelschlags drohte ein solches Szenario diesmal nicht, zugute kam dem BVB zudem, dass Mainz zwar weiter gefährlich wirkte, in den entscheidenden Momenten aber vor dem Tor den Faden verlor.

Schlotterbeck bedient auch Beier perfekt

Die Ausnahme war eine Szene, in der dann Gregor Kobel seine Klasse zeigen konnte. Der BVB-Keeper parierte innerhalb weniger Sekunden herausragend gegen Silvan Widmer und Paul Nebel, dann blockte Can einen weiteren Nachschuss von Jonathan Burkardt (60.). Das Schiedsrichtergespann entschied zwar auf Abseits, der Treffer hätte jedoch gezählt, sofern er nicht von Kobel verhindert worden wäre.

Dann hatte auch Zentner seinen großen Auftritt. Adeyemi lief frei auf den Torhüter zu, der den linken Arm hochriss und Mainz vor dem 0:3 bewahrte (71.). Doch das folgte unmittelbar danach, weil Schlotterbeck zum zweiten Mal als erfolgreicher Ecken-Vorbereiter glänzte - diesmal nickte Beier seine Hereingabe ein (72.). Dieser Kniff, den DFB-Verteidiger zum Standardschützen umzufunktionieren, erwies sich als herausragende Entscheidung.

BVB-Trainer Kovac hatte die Ecken-Idee

"Das hat sich unter der Woche angedeutet, der Trainer hat gesagt, dass er gerne möchte, dass ich die Ecken schieße. Im Training kamen sie sehr gut und heute kamen sie auch relativ gut, sodass wir zwei Tore erzielen konnten. Das war heute einfach entscheidend, weil du manchmal mit Standards die Spiele entscheidest. Ich freue mich riesig" , sagte Schlotterbeck im Sportschau-Interview.

Nebel sorgte dann doch noch für ein Mainzer Erfolgserlebnis (76.), das jedoch zu spät kam. Durch die Niederlage büßten die 05er an diesem Spieltag Rang drei ein, den Eintracht Frankfurt mit einem 1:0 gegen den VfB Stuttgart am Vortag übernommen hatte. Derweil hat der BVB den Rückstand auf die europäischen Plätze verkürzt, liegt jetzt vier Zähler hinter dem Tabellensechsten RB Leipzig.

"Wir sind im Rennen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir so viele Punkte wie möglich holen, und dann hoffe ich, dass wir am Ende eine möglichst gute Platzierung haben" , sagte Schlotterbeck, der nach seiner fünften Gelben Karte allerdings erstmal gesperrt ist.

Dortmund in Freiburg, Mainz gegen Kiel

Den nächsten Schritt Richtung Europa will Dortmund am kommenden Samstag (05.04.2025, 15.30 Uhr) beim SC Freiburg machen. Mainz spielt zur selben Zeit gegen Holstein Kiel.