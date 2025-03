25. Die Partie ist für einen Moment unterbrochen, da Nadiem Amiri mit Schmerzen im unteren Rücken am Boden liegt und behandelt wird. Aber auch für ihn geht es direkt weiter.

24. Schlotterbeck! Seinen Flatterball von zentral aus der zweiten Reihe kann von Zentner mit etwas Mühe zur Seite pariert werden.

23. Widmer wird links im Strafraum der Dortmunder durch einen hohen Ball gefunden und setzt sich dort gegen Yan Couto durch. Allerdings nicht ganz fair, da der Dortmunder klar vom Mainzer mit der Hand im Gesicht getroffen wird. Schlager lässt weiterspielen und gibt den folgenden Eckstoß, aus welchem nichts passiert.

21. Im Strafraum der Nullfünfer geht Beier abseits vom Ball zu Boden, weil er von Hanche-Olsen an der linken Ferse getroffen wird. Nach einer kurzen Pause geht es für Beier aber weiter, wenn auch mit leichten Schmerzen. Für Schlager kein Thema, um den VAR zu aktivieren. Es gibt aber auch keinerlei Beschwerden des BVB.

20. Vor dem Strafraum der Gäste verschleppen die Dortmunder zu oft das Tempo. So kann sich Mainz locker stellen und die Wege zumachen. Bei solchen Aktionen braucht der BVB Lösungen.

18. Viel läuft zu Beginn bei den Westfalen über Karim Adeyemi, der viel in der Offensive gesucht und gefunden wird. Mal links und mal rechts ist der Stürmer zu finden, bislang aber glücklos bei den zwingenden Aktionen.

16. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde wird eine Menge geboten in dieser ansehnlichen Begegnung. Beide Mannschaften spielen mutig nach vorne, ohne jedoch bislang die großen Gelegenheiten gehabt zu haben.

14. Es geht munter weiter! Beier kann die Kugel mit dem Rücken zum Tor stehend halbrechts ablegen für Brandt. Der nimmt das Leder einmal mit und zündet aus 18 Metern mit links drauf. Die Kugel holpert aber eher auf Robin Zentner zu.

13. Wieder ist es Lee, der von Burkardts Flankenball von Linksaußen gefunden wird. Der Südkoreaner setzt sich leicht von Schlotterbeck ab, bringt den Kopfball aber nicht drückend genug auf das Tor.

12. Auch Anton spielt vor dem eigenen Sechzehner einen mutigen Querpass ins Zentrum, welchen Lee fast erlaufen kann. Bei solchen Schlafmützigkeiten sollten die Schwarz-Gelben nach der Lee-Großchance von gerade eben gewarnt sein.

10. Ab auf die Gegenseite! Can pennt links am eigenen Strafraum gegen Nebel, der gedankenschneller unterwegs ist und die Kugel gewinnen kann. Seine Rückgabe von der Grundlinie findet zum einstartenden Lee, der aus sieben Metern jedoch zu schlampig über die Querlatte schiebt. Glück für die Gastgeber!

9. Der BVB nähert sich an! Über die rechte Seite bringt Couto die Kugel in den Rückraum zu Anton, der vom rechten Strafraumeck butterweich in die Mitte flanken kann. Dort ist Beier per Kopf zur Stelle, allerdings bekommt der nicht genug Druck hinter den Ball. So gibt es Abstoß.

8. Die Rot-Weißen sind in Unterzahl, da Hanche-Olsen aktuell mit einer blutigen Lippe am Spielfeldrand behandelt werden muss.

7. Brandt sieht Adeyemi links einlaufend in die Box der Gäste. Dort scheitert der Stürmer aber aus spitzem Winkel an Jenz. Den folgende Eckstoß kann Zentner mit beiden Fäusten klären.

6. Im Mittelkreis geht Hanche-Olsen knallhart gegen Özcan zu Werke und räumt den Mittelfeldmann voll ab, jedoch fair. Nach kurzer Pause kann der BVB-Akteur weitermachen.

4. Der doppelte Schlotterbeck! Mit viel Mut geht der Verteidiger im Zentrum nach vorne, scheitert mit seinem Schuss aus 20 Metern aber an Jenz. Auch der Abpraller gehört dem Dortmunder, diesen schließt er aber eher kläglich über das Tor von Robin Zentner.

3. Die Nullfünfer starten, wie erwartet, mit breiter Brust und früh anlaufend. Die Hausherren haben damit erstmal Probleme und versuchen Ruhe ins Spiel zu bekommen.

1. Der Ball rollt! Die Gäste stoßen an und spielen in weiß-goldenen Trikots von rechts nach links. Dortmund spielt in gewohnten schwarz-gelben Jerseys.

1. Spielbeginn

Leiten wird dieses Sonntagsspiel der Unparteiische Daniel Schlager. Für den 35 Jahre alten Baden-Württemberger ist es das 88.Spiel im Oberhaus. In wenigen Minuten führt er, gemeinsam mit seinen Assistenten Sven Waschitzki-Günther und Arno Blos, die 22 Akteure auf den Rasen. Diese Partie steht, genauso wie die anderen Begegnungen an diesem Spieltag, unter dem Motto „TOGETHER! Stop Hate. Be a Team.” für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Wenige Tage nach dem 120. Geburtstag hat der FSV die große Chance, sich zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte für Europa zu qualifizieren. Die Chancen stehen gut nach zuletzt sechs ungeschlagenen Partie in Folge. Dabei gab es drei Auswärtssiege am Stück, ein weiterer heute wäre ein neuer Vereinsrekord für die Rot-Weißen. Mit einer Menge zusätzlicher Motivation dürften Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri gleich zu Werke gehen. Burkardt debütierte in der Länderspielpause im DFB-Dress gegen Italien, ehe er beim Rückspiel hier in Dortmund, vor den Augen von seinem Vereinstrainer Bo Henriksen, krank pausieren musste. Für Amiri war es nach einer Ewigkeit ein Comeback beim DFB. Heute bestreitet der Mittelfeldmann sein 250. Bundesligaspiel. Dänemarks Trainer des Jahres 2024, Bo Henriksen, schickt beide Akteure heute natürlich wieder von Beginn an ins Rennen.

Noch acht Spiele haben die Dortmunder also Zeit, um doch noch ins internationale Geschäft einzuziehen. In den vergangenen sechs Begegnungen konnten die Schwarz-Gelben allerdings nur sechs von möglichen 18 Punkten holen (zwei Siege bei vier Niederlagen). Beim 0:2 zuletzt gegen Leipzig zeigten die Borussen immerhin eine starke zweite Halbzeit und ließen zahlreiche Torchancen liegen. Das muss heute zwingend besser werden gegen den nächsten direkten Konkurrenten. Trainer Niko Kovač weiß über den heutigen Gegner: „Sie strotzen vor Selbstvertrauen, das macht die Sache für uns sicherlich nicht leicht.“. Somit lautet der heutige Plan: „Aber wir spielen zu Hause, wir müssen und wollen mit unseren Fans gemeinsam das Spiel am Wochenende gewinnen. Und dafür brauchen wir eine hundertprozentige Leistung über einen großen Zeitraum des Spiels.“. So der Cheftrainer vor dem Spiel auf der Pressekonferenz.

Direkt zu Beginn ein Blick auf die Aufstellungen. Beim BVB fällt kurzfristig Stürmer Serhou Guirassy mit muskulären Problemen aus. Dementsprechend verändert sich das System wohl etwas. Beier und Adeyemi starten im Sturm vor Zehner Brandt, genauso wie Yan Couto und Salih Özcan im Mittelfeld neben Ryerson und Groß, da Sabitzer mit einer Knieverletzung fehlt. Hinten sieht es nach einer Dreierkette mit Can im Zentrum, Schlotterbeck auf links und Anton auf rechts aus. Bei den Gästen muss Bo Henriksen gezwungenermaßen zweimal tauschen. Mwene (Gelbsperre) und Kohr (Rotsperre) werden durch Hanche-Olsen und Widmer ersetzt.

Nach der letzten Länderspielpause der laufenden Bundesliga-Saison kämpft Borussia Dortmund weiterhin um die europäischen Plätze. Mit dem FSV Mainz 05 gastiert heute der Tabellenvierte im Ruhrpott und steht also genau dort, wo der BVB sich gerne sehen würde. So kann von einer verkehrten Welt geschrieben werden, da die Borussen derzeit tatsächlich um das internationale Geschäft bangen müssen, während die Nullfünfer die große Chance haben, sich seit Ewigkeiten mal wieder für Europa zu qualifizieren. Die Dortmunder, aktuell auf Platz 12, können mit einem Dreier bis auf Rang neun klettern (je nach Höhe eines Sieges) und den Rückstand auf Platz sechs auf vier Punkte verkürzen. Mainz hingegen kann mit einem Sieg erneut auf Platz drei springen und die Eintracht auf Frankfurt wieder überholen.