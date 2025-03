Halbzeitfazit: Zur Pause steht es zwischen Gladbach und RB Leipzig noch 0:0. Im Spiel, das - vorsichtig ausgedrückt - enormes Steigerungspotenzial hat, kam im ersten Durchgang nie so wirklich viel Tempo auf, sodass es insgesamt ziemlich chancenarm im Borussia-Park zuging. Die wenigen Abschlüsse, die aufs Tor kamen, waren überdies so ungefährlich, dass die beiden Ersatzkeeper noch nicht wirklich geprüft wurden. Bleibt zu hoffen, dass beide Teams nach dem Seitenwechsel aufdrehen.

Bei einem vielversprechenden Hack-Pass in die Tiefe prallen Honorat und Čvančara an Seiwald und Klostermann ab. Die konzentrierten Defensivreihen geben in diesem chancenarmen Spiel weiterhin den Ton an.

Auch bei einer vielversprechenden Standardsituation brennt nichts an. Alassane Pléa haut einen direkten Freistoß aus 26 Metern mitten in die Mauer.

Es bleibt insgesamt sehr chancenarm im Borussia-Park. Die Fohlen sind etwas aktiver, erarbeiten sich gegen defensiv sehr sichere Sachsen so gut wie gar keine Abschlüsse, bieten allerdings auch selbst nicht allzu viel an.

Wieder nimmt Baku Fahrt auf, der nun mit seiner Seitenverlagerung auch Raum findet. Der will volley in die Strafraummitte querlegen, aber die Gladabacher Defensive steht gut und klärt.

Franck Honorat tankt sich auf dem rechten Flügel nach vorne und bringt dann eine etwas zu unplatzierte Flanke in die mit drei Mitspielern besetzte Leipziger Box. Tomáš Čvančara kann den Kopfball in Rückenlage nicht mehr kontrollieren. Abstoß RB Leipzig.

Nach Scally-Foul an Simons bringt Raum einen Freistoß aus dem linken Halbfeld hoch in die Box. Der Ball wird vor die Füße von Haïdara geklärt, dessen Rechtsschuss aus gut 25 Metern aber völlig misslingt. Weit vorbei.

Die Elf vom Niederrhein ist in den ersten Minuten klar am Drücker, kommt aber noch nicht zum Abschluss. Nach einem Hack-Steckpass könnte es zwar gefährlich werden, aber Honorat ist zu früh gestartet. Abseits.

Anpfiff im Borussia-Park. Die Hausherren laufen in ihren weißen Heimfarben auf. Die Sachsen sind ganz in Rot gekleidet. Los geht's.

Überhaupt hat RB Leipzig in der Bundesliga bereits 13 Weiße Westen in der Saison 2024/25 behalten. Damit spielten die Roten Bullen in der Hälfte aller Spiele zu Null, was ein ligaweiter Bestwert ist. Entsprechend schwer wird dieses Heimspiel für die Fohlen, die ausgerechnet gegen die defensivstarken Sachsen auf ihren gesperrten Toptorjäger Tim Kleindienst verzichten müssen, der bei bereits 15 Toren steht und zuletzt auch im DFB-Dress in der Nations League gegen Italien seinen Torinstinkt unter Beweis stellen konnte.