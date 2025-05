Drei Führungen reichen Borussia nicht Kleindienst rettet Gladbach gegen Hoffenheim ein Remis Stand: 03.05.2025 17:52 Uhr

Lange sah Borussia Mönchengladbach wie der Sieger gegen 1899 Hoffenheim aus. Im einem spektakulären Spiel trennten sich beide Teams aber mit einem torreichen Remis.

Was für ein spektakuläres Spiel in Mönchengladbach: Die Mannschaft von Gerardo Seoane trennte sich von 1899 Hoffenheim mit 4:4 (2:1). Damit muss das Team aus dem Kraichgau weiter um den Klassenerhalt zittern.

Trotz einer engagierten Leistung waren die Gladbacher nicht in der Lage, gleich drei Führungen in einen Sieg zu verwandeln. Damit dürfte die Hoffnung auf die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb bei der Borussia geschwunden sein. Das Team vom Niederrhein tritt nach wie vor auf der Stelle.

Viel Druck der Borussia

Die Gladbacher übernahmen von Beginn an die Initiative, was sich auszahlen sollte: Es dauerte nur etwas mehr als vier Minuten, bis die Mannschaft von Trainer Seoane in Führung ging. Direkt nach dem ersten Eckball, geschickt herein gezirkelt von Franck Honorat, traf Fabio Chiarodia mit einem wuchtigen Kopfball aus fünf Metern zum 1:0.

Die Hoffenheimer konnten sich in der Anfangsphase kaum vom Druck befreien und hatten Glück, dass sie nach Honorats knapp verzogener Direktabnahme nicht bereits den zweiten Treffer kassierten.

Sehenswertes Reitz-Solo

Allerdings hatte Adam Hlozek nach zwölf Minuten den Ausgleich auf dem Fuß, die Direktabnahme aus elf Metern konnte Borussia-Torhüter Jonas Omlin aber glänzend parieren. Es entwickelte sich ein offenes Spiel, auch weil das Ilzer-Team immer besser in die Partie fand. Das Team vom Niederrhein strahlte dabei deutlich mehr Torgefahr aus, ohne sich zunächst aber zwingend durchsetzen zu können.

Das allerdings sollte Rocco Reitz ändern. Der Offensivspieler der Borussia fasste sich ein Herz, ließ drei Hoffenheimer Gegenspieler wie Fahnenstangen stehen und lupfte die Kugel auch noch geschickt und sehenswert über 1899-Torhüter Luca Philipp zum 2:0 (33.) ins Tor.

Chaves staubt ab

Die Hoffenheimer bemühten sich in der Folge, schnellstmöglich den Anschluss zu erzielen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke konnte Omlin einen Hlozek-Schuss aus elf Metern noch abwehren, seinen nach vorne abgeklatschten Ball verwandelte Arthur Chaves aus fünf Metern zum 1:2 (43.).

Nach der Pause kamen Hoffenheimer deutlich wacher und engagierter auf den Rasen zurück. Sie erhöhten ihr Engagement. Andre Kramaric hatte zunächst eine gute Schusschance, die aber noch von den Gladbachern abgeblockt wurde.

Bülter tanzt die Abwehr aus

Doch dann setzten die Kraichauer ihre Überlegenheit in einen weiteren Treffer um. Mit einem doppelten Übersteiger und einen anschließenden flachen Schlenzer ins lange Eck erzielte 1899-Angreifer Marius Bülter das 2:2.

So generös wie die Gladbacher Abwehr zeigte sich an diesem Samstagnachmittag auch die Hoffenheimer Defensive. VfL-Angreifer Tim Kleindienst setzte sich gegen den in diesem Moment völlig indisponierten Verteidiger Leo Östigard durch, seinen Querpass verwandelte der völlig allein gelassene Honorat mit einem Flachschuss aus sechs Metern zum 3:2 (64.).

Kleindienst gleicht aus

Wer dachte, dass die Moral der Hoffenheimer damit gebrochen war, der sah sich getäuscht - und hatte nicht mit Hlozek gewettet. Der Angreifer setzte an der rechten Strafraumecke zu einem Solo an, umspielte zwei Gladbacher und hämmerte die Kugel mit großer Wucht unhaltbar ins lange obere Eck zum 3:3 (74.).

Im Anschluss versuchten die Gäste die Partie vollständig zu drehen. Sie drängten voller Energie auf den vierten Treffer, der ihnen auch gelingen sollte: Nach einem Eckball verwandelte der eingewechselte Angreifer Haris Tabakovic per Kopf zum 4:3 (81.).

Die Gladbacher versuchten nochmal alles - und Kleindienst verwandelte tatsächlich noch in der Nachspielzeit zum 4:4 (90.+1).

Gladbach in München, Hoffenheim in Wolfsburg

Gladbach ist am 33. Spieltag zum Topspiel am Samstagabend in München zu Gast (18.30 Uhr). Hoffenheim spielt am Freitagabend beim VfL Wolfsburg (20.30 Uhr).